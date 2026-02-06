Тысячи мужчин внезапно стали "уклонистами" в "Резерв+": адвокат объяснил, что произошло

Технические проблемы в ЦНАПах не являются оправданием для отсутствия документов

Из-за сбоев в системе "Резерв+" тысячи украинских мужчин внезапно обнаружили, что их отсрочки не продлились автоматически. Проблема возникла на фоне массовых блекаутов, парализовавших работу электронных реестров ЦНАПа 2 февраля.

Почему система дала сбой, что советуют делать юристы и как представители ТЦК комментируют ситуацию с непродолженными отсрочками, выяснял "Телеграф".

Юристы объясняют: если уведомление не пришло, это означает только одно – в реестрах недостаточно данных или информация устаревшая. ЦНАП не смог проработать заявления из-за отсутствия электроэнергии. Теперь этим людям придется лично идти в ЦНАП с пакетом документов, чтобы подтвердить свое право на отсрочку. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал адвокат Роман Симутин.

Вас могут мобилизовать, несмотря на право на отсрочку: как это работает

Отсутствие оформленной отсрочки автоматически становится основанием для мобилизации. Даже если человек имеет законное право не идти на фронт, но не подал своевременно заявление, ответственность лежит исключительно на нем. Государство не будет разбираться в причинах – есть документ или нет документа.

Роман Симутин говорит: "Проблемы с автоматическим продолжением и предоставлением отсрочок приобрели глобальный характер ".

"Проблемы с автоматическим продолжением, как и предоставлением отсрочок глобальные. Советую не ждать и подавать документы через ЦНАП", — сказал он.

Кроме того, юрист не исключает, что причиной массовых проблем могло стать постороннее вмешательство в систему.

"Я все же думаю, что систему могли сломать, потому что такие масштабные технические сбои просто так не происходят. В прошлом году все работало более-менее нормально, а в этом году возникли столь серьезные проблемы", — отметил Симутин.

Он также обратил внимание на странные случаи с уже оформленными отсрочками и бронированием.

"У некоторых людей, которые имели бронирование или продленную отсрочку, она внезапно исчезала 3 февраля, а затем снова появлялась с продлением до 4.02. Люди писали, что были в шоке от происходящего. Поэтому здесь не просто технический сбой — есть основания полагать, что проблема связана с определенным вмешательством в систему. "

Четыре дня после сбоя – достаточно времени для подачи документов: позиция ТЦК

Представители территориальных центров комплектования имеют другую точку зрения. Спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин объяснил механизм работы системы и прокомментировал ситуацию со сбоем.

" Если человек имеет право на отсрочку, он должен его оформить. Документы на оформление можно подать через Резерв+ или через ЦНАП. Документы, подаваемые через ЦНАП, рассматриваются комиссией по предоставлению отсрочок, под председательством начальников ТЦК и СП. Отсрочки, заявления на которые подаются через Резерв+, а также те, которые подлежат автоматическому продлению, рассматриваются без участия ТЦК и СП", — говорит Истомин.

На вопрос, учитывают ли представители ТЦК то, что сбой произошел из-за отключения электричества, Истомин отметил, что о централизованных указаниях как-то реагировать на эту ситуацию ему не известно. Он также добавил, что сбой произошел 2 февраля, а сегодня уже 6 февраля.

"Времени подать документы через ЦНАП, я считаю, было достаточно", – подытожил представитель ТЦК.

