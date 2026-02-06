"Ситуация на фронте начала меняться": один из командиров 3-го корпуса о больших проблемах россиян

На некоторых направлениях для врага фактически произошла катастрофа

За полгода эффективность российских штурмов на фронте значительно снизилась, однако их тактика практически не изменилась. Более того, все чаще можно увидеть в составе российской армии представителей африканских стран.

Об этом рассказал Максим Жорин, заместитель командира 3-го армейского корпуса генерала Андрея Белецкого, в интервью на YouTube-канале "Орестократия". По его словам, рост частоты вовлечения иностранцев в армию РФ может указывать на проблемы с человеческим ресурсом.

Что нужно знать:

Продвижение россиян по линии фронта в последнее время почти не происходило

Тактика работы оккупантов малыми группами исчерпала себя

Количество штурмов на линии столкновения не уменьшилось, но их эффективность упала

Жорин объясняет, что в настоящее время увеличились случаи вовлечения россиянами в боевые действия представителей африканских стран. Это может свидетельствовать о вероятной проблеме с людьми и скорее всего ситуация будет обостряться.

"Да еще большая проблема у них в тактике на земле. Сначала тактика работы малыми группами действительно была эффективной: когда по два-три военнослужащих противника просто пробегали насквозь наши позиции, даже не вступая в бой, происходила очень глубокая инфильтрация, что разрушало переднюю линию. И это работало какое-то время", — говорит заместитель.

Однако, по его словам, украинские военные нашли этому эффективное противодействие. Речь идет о нормальном наблюдении, работе Сил беспилотных систем, осведомленности пехоты переднего края и их обеспечении. Именно такой подход позволяет отражать ежедневные российские штурмы.

"Штурмы происходят ежедневно, по всей линии фронта. Однако того эффекта, который они давали еще полгода назад, уже нет. А потери они несут еще большие. У противника на данный момент наблюдается стагнация, тупик на тактическом уровне. То есть они продолжают ресурсно давить, однако результатов все меньше", — объясняет заместитель Белецкого.

В пример Жорин приводит ситуацию в Покровске, Мирнограде, Лимане и Купянске, где для россиян фактически произошла катастрофа. Продвижений почти нет, однако ресурсы на эти потуги бросаются немалые. Выходит, что потери врага не соизмеримы с его продвижением.

"Пока на сегодняшний день все идет к одному: если враг не изменит тактику, то он попадет в тупиковую ситуацию", — добавляет военный.

Покровск и Мирноград на карте. Фото: DeepStateMap

Лиман на карте. Фото: DeepStateMap

Купянск на карте. Фото: DeepStateMap

Какая ситуация на фронте сейчас

По словам заместителя командира, ситуация изменилась за последние месяцы. По крайней мере, в пределах полосы ответственности 3-го армейского корпуса. Эти изменения возникли из-за того, что противник не модернизирует свои тактические подходы на поле боя. При этом украинские военные научились правильно реагировать, строить свою оборону так, чтобы враг не добился желаемого результата.

"На сегодняшний день ситуация продолжает быть сложной. Все наши позиции ежедневно под ударами. На все наши позиции ежедневно происходят штурмы. Но мы адаптировались, научились сдерживать. Я уверен в том, что при правильном подходе к модернизации украинской армии мы можем еще больше углубить кризис для противника на поле боя… Что, соответственно, дало бы нам основания совершенно в другом тоне разговаривать за столом переговоров", — резюмировал Жорин.

Ранее "Телеграф" писал, что в 3-м армейском корпусе рассказали, как им удалось снизить потери.