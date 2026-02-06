Отопление в Киеве — на паузе для тысяч домов: эксперт объяснила риски и последствия

Система теплоснабжения Киева состоит из крупных ТЭЦ, включая Дарницкую, районных котельных и местных станций с общей сетью труб

Перспектива остаться без тепла на последующие два месяца ударит не только по жильцам многоэтажек, которые будут жить без базовых услуг, но и по системе отопления. Речь идет о более чем 1100 домах в Дарницком и Днепровском районе, которые обеспечивала теплоснабжением ТЭЦ, разрушена накануне.

И чем дольше не будет работать система, тем проблематичнее будет восстановление. Об этом в комментарии "Телеграфу" подчеркнула Светлана Голикова — эксперт по вопросам энергетической безопасности и регулирования энергетики Проект Энергетическая безопасность USAID, 2019-2025.

- Испытывает ли убытки система отопления, ведь по факту она простаивает целый сезон?

Да, система терпит убытки. Не катастрофические за один сезон, но накопившиеся и неизбежные. Продолжительный простой системы отопления без циркуляции приводит к ускоренной коррозии, заилению и снижению ресурса сетей, что подтверждается практикой эксплуатации тепловых систем.

Чем дольше простой – тем дороже восстановление и выше риск аварий.

- После окончания восстановительных работ, нужно ли будет принимать какие-либо специализированные меры для настройки системы отопления. Например, промывать трубы, очищать их от ржавчины и т.п.?

– Вопрос регулируется Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей, утвержденных приказом №71 от 14.02.2007 Минтоплива и энергетики. В документе четко зафиксировано, что тепловые сети и внутридомовые системы не могут вводиться в работу после остановки без проверки, очистки и испытаний. После длительных остановок (более 14 дней, инженерная практика) производится осмотр и очистка грязевиков; обеспечивается контролируемый пуск; при ухудшении циркуляции — промывка.

Также в этом случае действуют ГСН В.2.5-39:2008 "Тепловые сети" и ГСН В.2.5-39:2008 "Инженерное оборудование домов и сооружений. Внешние сети и сооружения. Тепловые сети" — это государственные строительные нормы Украины, регламентирующие проектирование, строительство и реконструкцию внешних тепловых сетей.

- Как подготовиться к новому отопительному сезону, чтобы, в частности, с теплом были те дома в Дарницком и Днепровском районах, которые остались без тепла на пару месяцев?

– Система теплоснабжения Киева состоит из крупных ТЭЦ, включая Дарницкую, районных котельных и местных станций с общей сетью труб.

На левом берегу кроме ТЭЦ-4, 5 и 6 есть станция теплоснабжения (СТ) "Позняки" — большая котельная, работающая на газу. При проведении технического аудита/дополнительного обследования и анализа возможностей целесообразно было бы временно подключить хотя бы часть зданий (ул. Ревуцкого, Вербицкого, пр. Бажана) к другим источникам, например, СТ "Позняки".

Если, я так понимаю, принято решение частично восстановить теплоснабжение с ТЭЦ-4, то логично подготовить не только производителя, но и трубопроводную сеть. ИТП, а также тщательно внутридомовые сети, потому что они испытывают сейчас наибольшее разрушение.

Как сообщал "Телеграф", энергетический эксперт Геннадий Рябцев опроверг панические заявления вокруг уничтожения столичных ТЭЦ и назвал альтернативу для них.