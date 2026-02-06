Имеет очень важную функцию: почему производители ручек обязаны делать отверстие в колпачке

Эту особенность добавили после серии несчастных случаев

Отверстие в колпачке шариковой ручки — это не декоративная деталь и не технологический брак. Его появление связано прежде всего с вопросами безопасности.

"Телеграф" решил подробнее рассказать, как дырочка в колпачке спасает жизнь. Есть и второстепенные причины для ее формирования.

Отверстие в колпачке шариковой ручки спасает жизнь

Главная причина — защита от удушья. В 1980–1990-х годах производители канцелярии столкнулись с серией несчастных случаев: дети и подростки нередко брали колпачки в рот, и при случайном вдохе они могли застрять в дыхательных путях.

Колпачок создавал эффект пробки, лишая человека возможности дышать и отверстие решило эту проблему. Даже если колпачок попадает в трахею, через него продолжает поступать воздух. Это не устраняет риск полностью, но значительно снижает вероятность смертельного исхода.

Именно поэтому во многих странах дырочка в колпачке стала не рекомендацией, а обязательным требованием стандартов безопасности. Производители обязаны либо делать вентиляционное отверстие, либо проектировать форму колпачка так, чтобы он не мог герметично перекрыть дыхательные пути. В результате зазор стал своего рода негласным символом "безопасной ручки".

Чаще всего колпачки от ручек достают из дыхательных путей при помощи бронхоскопа, но не всем так везет. Так, в сентябре 2025 года маленькому львовянину пришлось делать открытую операцию на грудной клетке.

Врачи настаивают – покупайте ручки только с дырочкой в колпачке и следите, чтобы дети не "жевали" их.

Другая причина делать отверстие в колпачке

Кроме того, отверстие помогает выравнивать давление воздуха внутри колпачка. Без него при резких перепадах температуры или высоты — например, в самолете — колпачок мог бы плотно "присасываться" к корпусу ручки или, наоборот, соскальзывать. Небольшой канал для воздуха снижает этот эффект и делает использование ручки более предсказуемым.

Таким образом, отверстие в колпачке шариковой ручки — это пример того, как незаметная деталь отражает опыт прошлых ошибок и требования безопасности. Мы редко задумываемся о ней, но именно такие мелочи делают повседневные предметы менее опасными и более продуманными.

