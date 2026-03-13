"Динамо" - "Оболонь": онлайн-трансляция матча (видео)

Большая игра пройдет на "Лобановском"

В пятницу, 13 марта, в Киеве в рамках 20-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) состоится киевское дерби. "Динамо" принимает "Оболонь".

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Оболонь" от Football Hub. Начало игры, которая состоится на стадионе имени Валерия Лобановского, в 18:00 по киевскому времени.

Бело-синие после вылета из еврокубков полностью сосредоточены на внутренней арене. "Динамовцы" настроены решительно на 3 очка в дерби, "Оболонь" попытается сдержать натиск более именитого клуба. К слову, в первом круге чемпионы Украины не смогли одолеть Пивоваров (2:2).

Добавим, что киевляне продолжают борьбу за чемпионство, хотя по-прежнему отстают от "Шахтера" (1-е место) на 9 очков. "Оболонь" расположилась на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, команду от зоні вылета отделяет 5 очков.

Накануне "Динамо" победило "Полесье". По итогам этой встречи разгорелся грандиозный судейский скандал.