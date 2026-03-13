"Лошадиных налогов не хватает?" Заявление нардепа о возможной отмене выплат в Украине вызвало критику

Люди вспоминают о зарплатах депутатов

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил в интервью Forbes, что в Украине могут приостановить все невоенные расходы — от дорог до социальных выплат.

"Телеграф" собрал реакции в сети на это заявление. Большинство украинцев возмущены высказываниями нардепа.

На вопрос журналиста о том, когда придет момент, что в бюджете не будет денег на социальные расходы или армию, Мотовиловец ответил, что армия приоритетна, на нее деньги будут.

"Все остальные расходы – от дорог до социальных выплат могут быть остановлены", – сказал он.

Что касается конкретных сроков, нардеп объяснил, что любой указанный месяц сейчас вызовет большой общественный резонанс.

"На сегодняшний день бюджет выполняется. В то же время сломанный парламент имеет огромное влияние на правительство и в дальнейшем будет иметь влияние на выполнение бюджета", — добавил парламентарий.

В соцсетях украинцы комментируют это заявление с возмущением и сарказмом, некоторые не могут сдержать нецензурную брань. Люди также пишут, что таким образом их готовят к принятию скандального закона по налогам с OLX и введению НДС для ФЛП.

— Либо ФОПов давить которых все меньше, либо такие решения, другого не будет.

— Пошел прогрев гоев, уже снова ФОПы и ОЛХ виноваты в том, что нет денег на дороги. А лошадиных налогов с бензина не хватает на ремонт дорог?

Также вспоминают о зарплатах депутатов, которые будут все равно выплачиваться, и прогнозируют массовый отъезд граждан, что пока остаются в стране.

— Может, депутатам ЗПшки приостановят? На них тоже не военные расходы.

Однако есть и такие, которые поддерживают такое решение власти, потому что, по их мнению, нужно сейчас прежде всего думать о военных и войне.

