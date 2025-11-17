Усик больше не абсолютный чемпион: что произошло

Украинец отказался от одного из своих поясов

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBС и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) освободил титул WBO. Таким образом, украинец больше не является абсолютным чемпионом мира.

Что нужно знать:

Усик отказался от пояса WBO (Всемирная боксерская организация)

WBO обязывала Александра провести защиту титула

Фабио Уордли был следующим соперником Усика по линии WBO

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной боксерской организации в соцсети Х. В команде Усика заявили об "уважительной паузе" в отношениях с WBO.

WBO глубоко польщена тем, что имела чемпиона такого масштаба как внутри ринга, так и за его пределами. Усик олицетворяет собой превосходство, дисциплину, честность и патриотизм. Он является источником гордости для народа Украины и настоящим мировым послом бокса. Мы принимаем и уважаем его решение отказаться от титула Суперчемпиона WBO в тяжелом весе. Это не прощание, а — как выразилась его команда — уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Александра Усика и его команды. WBO

Напомним, WBO обязывала Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера, однако украинец попросил у Организации отсрочку из-за состояния здоровья. WBO согласилась, хотя позднее в сети всплыли кадры, на которых Александр танцует и играет в футбол, что вызвало вопросы у функционеров и у его соперника.

Видеообзор боя Паркер - Уордли

Позднее Джозеф нокаутом проиграл Фабио Уордли в бою за титул временного чемпиона WBO. Британец стал обязательным претендентом на титул Усика, однако, вероятно, Александр выберет другой вариант продолжения карьеры.