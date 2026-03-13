Весила больше 100 кг, а теперь совсем не узнать. Как сейчас выглядит победительница "Зважених" Юлия Науменко (фото)

Она стала новой участницей очередного проекта СТБ

Победительница четвертого сезона шоу СТБ "Зважені та щасливі" Юлия Науменко в 2026 году удивила зрителей своим участием в популярном кулинарном проекте "МастерШеф". Сейчас она демонстрирует стройную фигуру, хотя раньше ее вес достигал 118 кг.

"Телеграф" рассказывает, как сложилась жизнь Юлии спустя 12 лет после кардинального похудения, чем она занимается и как сейчас выглядит. За это время украинка развелась, снова вышла замуж и родила прекрасную дочь.

Юлия Науменко — до и после

Юлия Науменко (в девичестве — Фомина) — одесситка, победительница 4-го сезона проекта "Зважених" (она была подопечной покойного сейчас Вячеслава Узелкова).

Юлия и Вячеслав Узелков. Фото: СТБ

Сегодня она выглядит как профессиональная фитнес-модель и успешная бизнес-леди, ей 37 лет. После грандиозного похудения на 62 кг (со 118 кг до 56 кг) она не только сохранила форму, но и сделала здоровый образ жизни своей профессией.

Юлия Науменко. Фото: instagram.com/ulichka_naumenko Юлия Науменко. Фото: instagram.com/ulichka_naumenko

Женщина ведет свой блог по похудению, разрабатывает программы питания и помогает тысячам женщин обрести тело мечты. Она создала собственный бренд полезной еды и марафоны стройности, а на ее блог в Instagram подписано 1 миллион человек.

Юлия Науменко стала участницей "МастерШеф 2026" Юлия Науменко стала участницей "МастерШеф 2026"

Науменко участвовала в проекте ради мужа, надеясь укрепить их семейные отношения, но вскоре пара рассталась. Позже женщина во второй раз вышла замуж за своего бывшего одноклассника, и год назад у них родилась дочь.

Юлия с мужем. Фото: instagram.com/ulichka_naumenko

С дочерью. Фото: instagram.com/ulichka_naumenko

Напомним, что в "Зважених та щасливих" принимали участие Руслана Писанка и ее муж. После смерти актрисы Игорь Исаков пережил тяжелый моральный удар.