Спортсмен предал Украину? В украинской гимнастике вспыхнул новый скандал

В Украинской федерации гимнастики говорили, что перехода спортсмена под другой флаг не будет

Украинский гимнаст Радомир Стельмах сменил спортивное гражданство на немецкое. Он сможет выступать за Германию с марта 2027 года.

Что нужно знать

Стельмах с 2027 года сможет выступать под немецким флагом

Радомир — чемпион Европы-2026 в командном первенстве

Верняев анонсировал еще один "интересный трансфер"

Об этом сообщает Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) на своем официальном сайте. Данное решение было принято на заседании Исполкома федерации в Лас-Вегасе (США) 9-10 марта.

Отметим, ранее Стельмах был внесен в кадровый реестр атлетов Немецкого гимнастического союза (DTB) на 2026 год. После этого вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова сообщила, что Радомир не будет переходить в сборную Германии. Речь якобы шла исключительно об участии украинца в соревнованиях Бундеслиги на клубном уровне.

Украинский гимнаст Олег Верняев прокомментировал ситуацию. По его словам, будут еще другие переходы.

Это все еще просто выступление за немецкий клуб, или уже смена гражданства? Украинская федерация гимнастики, объясните, пожалуйста, для нас простых. И это еще не последняя новость, о которой знает наша любимая федерация. Думаю, совсем скоро всплывет еще один интересный трансфер – и федерации будет о чем рассказать… Или смолчать. Олег Верняев

Отметим, 20-летний Стельмах участвовал в чемпионате Европы 2024 года вместе с Назаром Чепурным, Ильей Ковтуном, Игорем Радивиловым и Верняевым, где помог украинской команде завоевать "золото". Эта же команда выступала на Олимпиаде в Париже, где заняла 5-е место.

К слову, ранее сборную Украины покинул лидер команды Ковтун. Илья будет выступать за сборную Хорватии. Переход Ковтуна в другую сборную вызвал большой резонанс в украинском обществе. Некоторые даже назвали это "предательством". Примечательно, что тренером и Стельмаха, и Ковтуна являлась Ирина Горбачева, которая вместе с Ильей работает в Хорватии.