Жилье в Дубае стремительно дешевеет. Сколько сейчас стоит квартира в ОАЭ по сравнению с Киевом

Удары Ирана повлияли на рынок недвижимости

В Дубае на фоне войны на Ближнем Востоке обвалился рынок недвижимости. Цены на жилье снижаются буквально каждый день, хотя раньше считались самыми высокими в мире.

Об этом сообщает Times of India. Отмечается, что рынок просел с 16,8 пункта до 11,4.

Как видно на графике, стоимость недвижимости буквально обвалилась. Регулярные удары Ирана по Дубаю способствуют еще большему понижению. При этом даже сейчас цена однокомнатной квартиры достаточно высока. Так, апартаменты с одной кроватью и одной ванной комнатой продают от 890 тысяч дирхам до более 4 млн дирхам – 10,6 млн – 48 млн грн.

График рынка недвижимости в Дубае

Сколько стоит однокомнатная квартира в Дубае

Подавляющее большинство объявлений на портале по поиску жилья в Дубае – это жилые комплексы новостроек, которые имеют современный ремонт, встроенную систему кондиционирования и новую мебель. Цена жилья зависит не только от расположения, но и от этажа. Ведь здесь чем выше, тем дороже.

Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве

Даже при пониженных ценах в Дубае, квартиры там в разы дороже, чем в Киеве. Ведь в столице однокомнатную квартиру продают от 2 млн грн и выше. То есть почти на 8 млн дешевле, чем в ОАЭ.

Выходит, что за стоимость жилья в Дубае в Киеве можно приобрести примерно 3-4 однокомнатные квартиры еще и в новостройке. Заметим, что есть на рынке недвижимости в столице и достаточно бюджетные варианты до 1 млн грн, однако это квартиры, требующие едва ли не капитального ремонта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что иранские дроны накрыли "дубайскую гавань" украинских чиновников. Уже известно, чье имущество оказалось под ударом.