"Он глупый или как?" Новое заявление Трампа об Украине вызвало шутки

Пользователи упомянули в комментариях лидера России Путина

Новое заявление американского лидера Дональда Трампа, что США не нуждаются в помощи Украины в защите от дронов, вызвало бурную реакцию в сети. Украинский президент Владимир Зеленский уже прокомментировал это.

Как отметил Трамп в интервью Fox News, у Вашингтона достаточно знаний относительно БПЛА и противодействия их атакам. Более того, США якобы имеют новейшие дроны в своем арсенале.

"Нам не нужна помощь в противодействии дронам. Мы сами с этим справляемся. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, собственно, лучшие дроны в мире", — заявил Трамп.

Обратим внимание, что Зеленский уже прокомментировал эти слова. Президент подчеркнул: "Риторика – это риторика. Главное, чтобы мы знали, что мы делаем".

В то же время, слова лидера Белого дома уже упорно комментируют в сети. Многие украинцы не понимают, как "другие страны стоят в очереди" за опытом отечественного ПВО, а Вашингтон не нуждается в помощи. Пользователи пишут:

Оно глупое, или оно притворяется?

Не притворяется, глупое.

Но у него на лбу написано, что оно е**нутое. Что вы спрашиваете, разве так не видно?

Ну ок. Вам не нужно, другие в очереди стоят.

Похоже Х@ло очень крепко держит Трампа за яйца.

Старший аналитик Центра инициатив "Вернись Живым" Николай Белесков написал: "Трамп готов подавиться, но не признать, что Украина нужна США и американским партнерам на Ближнем Востоке в контексте угрозы от БПЛА-камикадзе Ирана. Это к теме о серьезной антипатии к Украине, которая еще и определяет отношение Трампа к нам".

