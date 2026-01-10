Такого не было никогда: украинки совершили историю в теннисе (видео)

Этот день войдет в историю украинского спорта

Воскресенье, 11 января, станет настоящим днем для украинского тенниса. Впервые на уровне WTA две украинки в один день сыграют свои финальные матчи.

Что нужно знать

Впервые две украинки сыграют в двух финалах в один день

Свитолина проведет финал в Новой Зеландии

Костюк сыграет решающий поединок в Австралии

Марта Костюк (№26 WTA) вышла в финал на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия), а Элина Свитолина (WTA №13) сыграет в финале турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). На уровне WTA такого еще не случалось, передает BTU.

Однако, если учитывать турниры категории WTA 125, то украинки играли финалы в один день. Это произошло 4 марта 2018 года. Тогда Леся Цуренко обыграла Штефани Фогель (Швейцария) в Акапулько (Мексика). А Екатерина Бондаренко проиграла итальянке Саре Эррани в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинале Окленда Свитолина обыграла 18-летнюю американку Иву Йович (№35 WTA) – 7:6, 6:2. В финале первая ракетка Украины сыграет против китаянки Ван Синьюй.

В полуфинале Брисбена Костюк победила американку Джессику Пегулу (№6 WTA) – 6:0,6:3. В финале украинка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.

Ранее в Окленде Свитолина не пожала руку экс-россиянке. Кроме того, Костюк в Брисбене обыграла первую ракетку России.