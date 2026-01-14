С украинским теннисистом произошла трагедия на Australian Open (видео)

Игра украинца завершилась настоящей драмой

В среду, 14 января, украинский теннисист Виталий Сачко (ATP №166) провел матч полуфинала квалификации на Турнире большого шлема (ТБШ) Australian Open-2026. Украинец отдал фактически выигранную игру из-за судорог.

Что нужно знать

Сачко проиграл Дракслю

Виталий был близок к победе

В концовке игры у украинца начались судороги

Во втором раунде отбора Сачко со счетом 3:6, 7:5, 6:7 проиграл Лиаму Дракслю из Канады (ATP №145). Об этом сообщает "Телеграф".

Игра завершилась тем, что Виталий не сумел исполнить подачу, допустив двойную ошибку. Сразу после этого украинец скривился от боли из-за судорог. Мелкими шажками он дошел до судейской вышки, чтобы пожать руку арбитру и сопернику. К слову, Лиам проследил, чтобы Сачко благополучно добрался до лавочки. Пресс-служба AO-2026 опубликовала эмоциональный момент с украинцем.

Сачко выложился на корте на все сто, но после двух часов и пятидесяти двух минут яростной игры победителем становится Драксль. Australian Open

Сачко проявил в этой игре невероятный характер. Он уступал 3:6, 2:4, но дошел до подачи на матч и даже имел матч-поинт при счете 5:3 в третьем сете. Виталию не хватило хладнокровия в решающий момент. Он неудачно исполнил смеш, имея преимущество 30:0 в гейме, после чего игра перетекла на тай-брейк, где канадец дожал украинца. Таким образом, Украина не будет представлена на ТБШ в Австралии в мужском одиночном разряде.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла победу на турнире в Окленде (Новая Зеландия). Этот успех стал 19-м для украинки на уровне WTA.