Свитолина выиграла престижный теннисный турнир (видео)
-
-
Элина блестяще начала новый сезон
В воскресенье, 11 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№13 WTA) добыла победу на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). Этот успех стал 19-м для украинки на уровне WTA.
Что нужно знать
- Свитолина обыграла Ван Синьюй в финале Окленда
- Элина выиграла 19-й титул в карьере
- Украинка ранее играла в финале турнира в Новой Зеландии
В решающей игре Элина переиграла китаянку Ван Синьюй (№57 WTA) — 6:3, 7:6 (6). Об этом сообщает "Телеграф".
Игра продлилась 1 час 42 минуты. Украинка выполнила 7 эйсов и допустила 3 двойных ошибок. Элина во второй раз играла с Ван Синьюй и добыла вторую победу над китаянкой.
Свитолина выиграла турнир в Окленде впервые. До этого Элина играла здесь в финале. В 2024 году она проиграла в решающем матче американской теннисистке Коко Гауфф. Добавим, что Элина завоевала свой 19-й турнир на уровне WTA, на счету украинки 23 финала.
Напомним, в Окленде Свитолина стартовала с победы над Варварой Грачевой (Франция) — 6:3, 6:1. Затем украинки переиграла Кэти Бултер (Великобритания) — 7:5, 6:4, Сонэй Картэл (Великобритания) — 6:4, 6:7(2), 7:6(5) и Иву Йович (США) — 7:6(5), 6:2.
Ранее в Окленде Свитолина не пожала руку экс-россиянке Грачевой. Варвара до июня 2023 года представляла на соревнованиях Россию.