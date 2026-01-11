Свитолина выиграла престижный теннисный турнир (видео)

Элина блестяще начала новый сезон

В воскресенье, 11 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№13 WTA) добыла победу на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). Этот успех стал 19-м для украинки на уровне WTA.

В решающей игре Элина переиграла китаянку Ван Синьюй (№57 WTA) — 6:3, 7:6 (6). Об этом сообщает "Телеграф".

Игра продлилась 1 час 42 минуты. Украинка выполнила 7 эйсов и допустила 3 ​​двойных ошибок. Элина во второй раз играла с Ван Синьюй и добыла вторую победу над китаянкой.

Видеообзор матча Элина Свитолина - Ван Синьюй

Свитолина выиграла турнир в Окленде впервые. До этого Элина играла здесь в финале. В 2024 году она проиграла в решающем матче американской теннисистке Коко Гауфф. Добавим, что Элина завоевала свой 19-й турнир на уровне WTA, на счету украинки 23 финала.

Напомним, в Окленде Свитолина стартовала с победы над Варварой Грачевой (Франция) — 6:3, 6:1. Затем украинки переиграла Кэти Бултер (Великобритания) — 7:5, 6:4, Сонэй Картэл (Великобритания) — 6:4, 6:7(2), 7:6(5) и Иву Йович (США) — 7:6(5), 6:2.

Ранее в Окленде Свитолина не пожала руку экс-россиянке Грачевой. Варвара до июня 2023 года представляла на соревнованиях Россию.