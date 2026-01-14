Любитель выиграл Australian Open: лучший теннисист мира в недоумении (видео)

В Австралии внедрили новый соревновательный формат

В среду, 14 января, теннисист-любитель из Сиднея Джордан Смит стал победителем на турнире "1 Point Slam" в рамках Открытого чемпионата Австралии-2026. Это принесло австралийцу мировую славу и гонорар в размере одного миллиона австралийских долларов.

Что нужно знать

Местный аматор выиграл турнир "1 Point Slam" в Австралии

В соревнованиях принимали участие лучшие теннисисты мира

Первая ракетка мира удивился победе любителя

В финале выставочного турнира Джордан обыграл Джоанну Гарланд (№117 WTA) из Китайского Тайбэя. Об этом сообщает "Телеграф".

Суть соревнований состоит в том, что в игре побеждает теннисист, который берет первый розыгрыш. На пути к финалу Джордан обыграл еще четырех профессиональных теннисистов: Лауру Пигосси (№200 WTA) из Бразилии, Янника Синнера (№2 ATP) из Италии, Аманду Анисимову (№4 WTA) из США и Педро Мартинеса (№71 ATP) из Испании.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас, который также участвовал в соревнованиях, схватился за голову после победы любителя на турнире с миллионным призовым фондом.

Ранее "Телеграф" сообщал о драме украинского теннисиста в квалификации на Australian Open-2026. Виталий Сачко проиграл фактически выигранную игру.