Australian Open-2026: расписание и результаты украинок (видео)

Украинские теннисистки выступят на престижном хардовом мейджоре

В воскресенье, 18 января, украинские теннисистки стартуют на Турнире Большого Шлема в Мельбурне (Австралия). В 2026 году Украина на первом ТБШ сезона представлена шестью теннисистками в женском одиночном разряде.

Что нужно знать

Australian Open-2026 пройдет с 12 января по 1 февраля 2026 года

6 украинок выступят в одиночном разряде

Призовой фонд турнира около 75 млн долларов

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей украинок на Australian Open-2026. На ТБШ сыграют 6 украинок: Даяна Ястремская, Марта Костюк, Элина Свитолина, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

Расписание и результаты матчей украинок на Australian Open-2026 (обновляется)

Воскресенье, 18 января

(Начало игрового дня в 02:00 по киевскому времени)

Первый раунд: Даяна Ястремская — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — ANZ Arena, 1 запуск.

Первый раунд: Марта Костюк — Эльза Жакмо (Франция) — ANZ Arena, 2 запуск, не ранее 03:30

Первый раунд: Элина Свитолина — Кристина Букша (Испания) — John Cain Arena, 2 запуск, не ранее 04:30

Добавим, что единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде Виталий Сачко не сумел преодолеть отбор AO-2026, драматично уступив в полуфинале квалификации.

В прошлом году Свитолина показала лучший результат среди украинок на AO-2025. Элина добралась до четвертьфинала, где проиграла американке Мэдисон Киз.

Напомним, Свитолина и Костюк блестяще стартовали в новом сезоне. Элина выиграла теннисный турнир в Окленде (Новая Зеландия), а Марта дошла до финала в Брисбене (Австралия).