Плюс одна фобия: украинцы нашли неожиданного гостя прямо под полом (видео)

Украинцы обнаружили под полом "гостью" из Красной книги

В Украине можно встретить немало редких созданий. Однако иногда огромную змею можно обнаружить даже под полом собственного дома.

Соответствующие кадры обнародованы в социальной сети ТикТок. Мужчина на видео изо всех сил пытается достать пресмыкающегося из под пола, но тщетно.

Что нужно знать:

Змеи любят уютные и тихие места

Змея на видео занесена в Красную книгу

Этот вид ловит грызунов и очень полезен для человека

Как оказалось, на видео попал желтобрюхый полоз, не представляющий опасности для человека. Он не ядовит и питается грызунами.

Как отреагировали в сети

Некоторые из пользователей поделились своим опытом подобных встреч. Они советуют срывать весь пол, поскольку там, вероятно, уже есть целое гнездо змей.

"Пол срывайте, под ним могут яйца быть";

"Тещу из дома выписываете?";

"Хотите обрадую? Там под полом кладка возможна, причем без разницы самка или самец змеи, именно наличие ее под полом уже означает гнездо на этапе формовки или уже готовое. Знаем, проходили. Лежишь себе в ванной с пенкой, а из-под ванны вылезает такая и язычком водит. Сюрпризы будут под полом точно", – пишут пользователи.

Пользователи действуют опытом встреч со змеями

"Это полоз. желтобрюх. он не ядовит — охотится на мышей";

"Вот где она, я уже как год ищу свою тещу!))))";

"У меня мороз по коже, а он ее руками за голову!";

"Мне стало плохо", — отмечают пользователи.

В сети определили, что на видео полоз желточерный

Также некоторые люди отмечают, что из кожи змеи вышел бы замечательный ремень. А некоторые признают появление у себя еще одной фобии.

"Хороший ремень";

"+ еще одна фобия";

"Я бы выехал из дома. У реки живете?", — спрашивают в комментариях.

Пользователи шутят по необычной ситуации

Пользователи честно признаются, что боятся змей. А также шутят о родственных связях с этим созданием.

"Аккуратнее, это же моя сестра. Ошиблась";

"Бывшая: я не договорила"

"Я человек, которого кусала змея. Бляха, это очень больно";

"Ужасно боюсь змей", — признаются в комментариях.

В сети признаются, что боятся змей

Некоторые советуют не трогать змею. Отмечается, что она очень полезен для человека, поскольку ловит грызунов.

"Оставьте ее в покое, она не ядовита и в доме не будет грызунов. Это желтобрюх, полезное существо".

"Страшный сон моей мамы";

"Мне смотреть через экран даже страшно";

"Это полоз, он не ядовитый", — отмечают пользователи.

Пользователи советуют оставить змею в покое

Что это за змея

В Украине живет самая большая змея Европы – полоз желтобрюхий, каспийский Hierophis caspius. В Украине известны экземпляры с общей протяженностью тела до 2 метров. Этот вид включен в Красную книгу Украины как уязвимый. Находится он и под особой охраной Бернской конвенции.

Желтобрюшный полоз — очень подвижная змея. Охотясь, он энергично ищет и преследует добычу. Может доставать найденную жертву из норы. Если он, спасаясь от преследования, встречает на своем пути обрыв, то умело прыгает с него. Неплохо лазит по веткам, но высоко на деревья не поднимается.

Полоз желтобрюшный

Также желтобрюшный полоз известен своей агрессивностью. Конечно, полоз не бросается на людей и другие крупные объекты специально и не охотится за ними. При встрече с опасностью он стремится укрыться в трещинах и пустотах между камнями. Однако, захваченный врасплох, принимает угрожающую позу и готов постоять за себя.

Если человек ему угрожает, полоз нередко сам бросается в атаку — с пугающим противника громким шипением и широко разинув пасть. При этом он может "прыгать" в сторону врага на расстояние до одного метра, пытаясь вцепиться в самое уязвимое место. Однако желтобрюшный полоз не ядовитый, поэтому его укус не несет существенной опасности для человека.

Полоз желтобрюшный в прыжке

