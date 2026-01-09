В украинском футболе прогремит большая свадьба (фото)

В украинском спорте образуется новая семья

Форвард "Колоса" Даниил Алефиренко сделал предложение своей девушке Яне Андрущенко. Пара прославилась благодаря пикантному моменту на трибунах во время матча 1-го тура чемпионата Украины сезона 2025/26 "Заря" — ЛНЗ (0:0).

Что нужно знать

Алефиренко сделал предложение Андрущенко в Киеве

Яна сказала "Да!"

Пара прославилась на всю страну, попав в прямой эфир во время игры

Алефиренко сделал предложение Андрущенко еще 29 декабря 2025 года, однако пара сообщила об этом в Instagram позднее. Футболист признался Яне в любви в киевском ЦУМе.

Даниил Алефиренко сделал предложение Яне Андрущенко/Фото: instagram.com/yddanilovaa

Фит-модель Андрущенко ранее признавалась, что ходит на футбол с детства, ведь родилась в футбольном городе — Александрии. Кроме того, она активно болеет за своего любимого.

Я верю, что у него есть все шансы проявить себя на достойном уровне, для этого у него есть все. Он очень талантливый футболист и отдается своему любимому делу на все 100. Я даже не сомневаюсь, что он добьется успеха в футболе Яна Андрущенко

В текущем сезоне 25-летний Алефиренко сыграл 17 матчей на клубном уровне. На счету левого вингера 2 голевые передачи. Даниил ранее выступал за молодежную сборную Украины, в национальную команду не приглашался.

Оператор поймал в кадр Алефиренко и Андрущенко во время матча УПЛ

Ранее сообщалось, что участница 14-го сезона шоу "Холостяк" Диана Зотова получила предложение руки и сердца от футболиста "Слована" Николая Кухаревича. К слову, девушка покинула проект в 5-м выпуске.