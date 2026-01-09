В украинском футболе прогремит большая свадьба (фото)
В украинском спорте образуется новая семья
Форвард "Колоса" Даниил Алефиренко сделал предложение своей девушке Яне Андрущенко. Пара прославилась благодаря пикантному моменту на трибунах во время матча 1-го тура чемпионата Украины сезона 2025/26 "Заря" — ЛНЗ (0:0).
Что нужно знать
- Алефиренко сделал предложение Андрущенко в Киеве
- Яна сказала "Да!"
- Пара прославилась на всю страну, попав в прямой эфир во время игры
Алефиренко сделал предложение Андрущенко еще 29 декабря 2025 года, однако пара сообщила об этом в Instagram позднее. Футболист признался Яне в любви в киевском ЦУМе.
Фит-модель Андрущенко ранее признавалась, что ходит на футбол с детства, ведь родилась в футбольном городе — Александрии. Кроме того, она активно болеет за своего любимого.
Я верю, что у него есть все шансы проявить себя на достойном уровне, для этого у него есть все. Он очень талантливый футболист и отдается своему любимому делу на все 100. Я даже не сомневаюсь, что он добьется успеха в футболе
В текущем сезоне 25-летний Алефиренко сыграл 17 матчей на клубном уровне. На счету левого вингера 2 голевые передачи. Даниил ранее выступал за молодежную сборную Украины, в национальную команду не приглашался.
Ранее сообщалось, что участница 14-го сезона шоу "Холостяк" Диана Зотова получила предложение руки и сердца от футболиста "Слована" Николая Кухаревича. К слову, девушка покинула проект в 5-м выпуске.