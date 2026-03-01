Какие страны захлестнули взрывы из-за войны в Иране: 9 точек на карте, изменивших мир за выходные

Эскалация конфликта перешла границы Израиля и Ирана

За выходные обострение противостояния между Израилем и Ираном переросло в серию ударов и взрывов не только на Ближнем Востоке, но и в соседних регионах. Тревоги, атаки дронов и удары по гражданской и военной инфраструктуре сделали эти дни одними из самых напряжённых за последние месяцы.

Что нужно знать:

Конфликт затронул не менее восьми стран, включая Израиль, Иран, Ирак, Бахрейн, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию и Ливан

Пострадала гражданская инфраструктура: атаки задели торговые центры, высотки и нефтяные объекты

Военные объекты атакованы: базы, штабы, аэродромы и правительственные здания

В этом материале "Телеграф" рассказывает, где за время обострения ситуации уже прогремели взрывы и где были сигналы тревоги в течение 28 февраля и 1 марта.

Израиль

По территории Израиля были совершены ракетно-дронные удары со стороны проиранских группировок. Зафиксированы ракетные тревоги и повреждения инфраструктуры.

Ирак (Эрбиль)

Американская авиабаза в международном аэропорту Эрбиля подверглась удару дронами и/или ракетами. Сообщалось о значительных пожарах.

Бахрейн (Манама)

Иранские силы сообщили о "ударе по Манаме" — столице Бахрейна. Информацию о пострадавших уточняют, но инцидент повлиял на дипломатические тональности в Персидском заливе.

Объединённые Арабские Эмираты (Дубай и Шарджа)

"Шахед" разрушил торговый центр в Шардже и вызвал крупный пожар в небоскрёбе в Дубае. Торговый центр на фоне атаки не закрывали. Под завалами могли оказаться люди. На месте работают спасатели.

Иран (Тегеран и другие регионы)

В столице и окрестностях слышны взрывы; по некоторым данным, удары привели к гибели десятков чиновников и военных. Атакована штаб-квартира полиции Ирана и здание госТВ в центральном районе Тегерана.

Это один из самых масштабных инцидентов за годы напряжённости.

Оман

У побережья Омана был атакован нефтяной танкер, в результате чего есть пострадавшие. Это событие усилило опасения за безопасность судоходства в регионе.

Саудовская Аравия (региональные тревоги)

Специальные сигналы и ракетные тревоги фиксировались в районе северных провинций — ответные меры проиранских группировок или связанных сил.

Ливан

Усиление активности вблизи границы с Израилем, обмен артиллерийскими ударами между ливанскими формированиями и израильскими войсками.

Общая карта:

Карта ударов. "Телеграф"

Предыстория

28 февраля 2026 Соединённые Штаты и Израиль начали широкомасштабные военные удары по территории Ирана, нанеся авиа- и ракетные атаки по военным и ключевым государственным объектам, включая города Тегеран, Исфахан, Кум и другие. Цель операции, по заявлениям Израиля и США, — устранить угрозы со стороны Тегерана и его ракетно-ядерной программы.

В ответ Иран запустил ракеты по Израилю и американским военным базам в регионе, а также заявил о намерении продолжать борьбу до "решительной победы".

В последствии появлялась информация о многочисленных жертвах среди гражданского населения и падении объектов инфраструктуры; конфликт быстро охватил большую часть Ближнего Востока и вызвал международную реакцию с призывами "к сдержанности".

Летом 2025 между Израилем и Ираном произошла активная 12-дневная война, в которую включились и США. Тогда иранский лидер аятолла Али Хаменеи вышел в сеть с публичным заявлением по поводу ее завершения.

Глава Ирана заявил о "победе", несмотря на потерю контроля над собственным небом, массированные прилеты, во время которых Иран терял множество военной техники, атаки на ядерные объекты и гибель целого ряда своих силовиков.

Что происходит в Иране

В конце 2025 г. в стране началась гиперинфляция и обесценилась местная валюта. На фоне этого начались протесты, которые власти жестоко подавляли. В ответ президент США Дональд Трамп объявил, что флот ВМС США следует в Иран. Он заявил, что надеется на достижение соглашения, но хочет прекратить убийство протестующих. Однако желание достичь соглашения отрицает источник издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что смерть верхушки власти подтвердили в Иране — кто погиб с Хаменеи и кто его заменит.