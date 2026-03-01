"Ангел и хранительница Птиц": что известно о жене командующего СБС "Мадяра" и как она выглядит (фото)

Они вместе более 30 лет

Командир Сил беспилотных систем ВСУ (СБС) Роберт Бровди, известный как "Мадяр" — не только строгий военный, но и семьянин и отец двоих детей. За плечами у него долгий брак с женой Натальей, которая десятилетиями была рядом с ним как в мирной жизни, так и во время войны.

Что следует знать

Роберт Бровди публично называет жену своим ближайшим другом и посвящает ей государственные награды

До войны Наталья была соучредителем артфонда Brovdi Art и конкурса "Серебряный мольберт"

Сейчас она принимает участие в мероприятиях по поддержке защитников и сопровождает мужа в важных социальных инициативах

Как выглядит Наталья и чем занимается

Наталья Бровди не прячется за кулисами СМИ о ней пишут как об элегантной и ухоженной, с уверенным взглядом и стилем, которая в свое время привлекал внимание и в светских кругах столицы.

Роберт "Мадьяр" Бровди с женой в 2018 году. facebook.com/p/Роберт-Бровди

Вместе с мужем в 2016 году основала арт-фундацию Brovdi Art, которая занималась поддержкой молодых украинских художников и развитием художественных проектов. Один из главных проектов фонда — конкурс "Серебряный мольберт", который выходил за пределы Украины и привлекал участников из соседних стран.

Роберт Бровди и его супруга Наталья. Фото: facebook

С началом полномасштабной войны эта деятельность приостановилась, но Наталья не отошла от общественных инициатив. Она активная участница волонтерских проектов в пользу украинских военных, а также сопровождает своего мужа на мероприятиях, посвященных защитникам.

Роберт Бровди и Наталья Бровди. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровди

С началом широкомасштабной агрессии России Наталья не оставила мужа самого — она присоединилась к нему в волонтерских инициативах, принимая меры для поддержки военных и их семей. Часто именно ее называют "ангелом, хранительницей и опорой" для подразделений и семей военных.

Роберт и Наталья Бровди. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровди

Бровди также неоднократно публично выражал свою благодарность жене. Например, когда получил звание Героя Украины, он посвятил награду не только команде, но и своей избраннице — назвал ее "возлюбленной, ближайшим другом и оберегом 414-й бригады".

