Ось Москва-Тегеран распадается на глазах, Китай и КНДР внимательно наблюдают

Директор Центра ближневосточных исследований AMES Игорь Семиволос прокомментировал последние события:

О, какая классная хр**овина)

На глазах распадается ось Москва-Тегеран. Подтверждено, что Иран действительно апеллировал к России, опираясь на пункты о "взаимной помощи при угрозе суверенитета". Москва, кто бы удивился, воспользовалась юридической казуистикой: поскольку удары США и Израиля позиционируются как "точечные операции против террористической инфраструктуры", а не полномасштабное вторжение, Кремль трактует это как случай, не подпадающий под статью о коллективной обороне.

Иран просил активировать С-400 и системы "Красуха"/"Лейер-3" на российских базах в Сирии (Хмейм и Тартус) для ослепления израильских самолетов. Россия не просто отказала, но, по некоторым данным, выключила транспондеры и активные радары на своих базах во время пролета израильских ракет, чтобы избежать случайного зацепления и оправдания для вступления в конфликт.

И, наконец, отказ Москвы услышан в Пхеньяне, Пекине и среди стран Глобального Юга. Россия продемонстрировала, что она "союзник до первого серьезного вызова". Иранские элиты, особенно прагматичное крыло, теперь открыто говорят о том, что стратегическая ставка на Россию была ошибкой, приведшей к национальной катастрофе. Что тут сказать, тугодумы, однако)

Источник: пост Семиволоса в Фейсбуке