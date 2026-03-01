Путин давно боялся смерти Хаменеи? Что он об этом говорил и какие у них были отношения

Возможная смерть Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи всегда пугала главу РФ Владимира Путина. Он боялся настолько, что не мог даже думать и говорить об этом еще год назад.

Очень вероятно, что в Кремле сегодня объявлен траур. Об этом пишет российский оппозиционный деятель Александр Невзоров.

Что говорил Путин

Летом 2025 на вопрос журналиста о том, что он будет делать, если Израиль и США убьют лидера Ирана Али Хаменеи, Путин смутился. Глава Кремля так и не смог ответить на этот вопрос.

"Я даже обсуждать это не хочу", — заявил тогда Путин.

А в воскресенье, 1 марта, глава России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью верховного руководителя Ирана Али Хаменеи. Путин утверждает, что убийство Хаменеи было совершено "с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права".

Кто такой Али Хаменеи

Сейед Али Хаменеи родился 17 июля 1939 года в городе Мешхед на северо-востоке Ирана в семье священнослужителей шиитских. Мешхед, второй по величине город в Иране, является важным духовным центром для шиитских мусульман. В нем есть могила имама Резы, которого шииты считают прямым потомком пророка Мухаммеда.

Хаменеи с ранних лет посвятил себя изучению религии. Сначала он изучал ислам в Мешхеде, затем переехал в Ирак, в священный для шиитов город Наджаф. В 1958 году вернулся в Иран, поселившись в городе Кум.

В 1963 году наставник Хаменеи аятолла Хомейни призвал создать Исламскую республику, основанную на принципах шариата. За публичные речи Хомейни арестовали, что вызвало гнев его поклонников, вышедших на улицы. Манифестации жестко разогнали власти. В 1964 году Хомейни был выслан из Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото Reuters

В настоящее время Хаменеи также открыто критикует монархию, за что несколько раз оказывается под арестом. Он продолжает оппозиционную деятельность, направленную против шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и, став уже известным проповедником, привлекает внимание иранской службы безопасности САВАК. В октябре 1974-го его снова арестовали. Просидев год в тюрьме, Хаменеи вышел на свободу, однако ему запретили выступать на публике.

Несмотря на это, пока аятолла Хомейни был в изгнании во Франции, Али Хаменеи и его сообщники втайне готовили революцию против режима шаха внутри страны. Они создавали организации, которые после революции 1979 года стали важными элементами иранской политической системы. После возвращения Хомейни из ссылки в 1979 году Хаменеи стал членом Революционного совета, а также командующим Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Военные держат портреты аятоллы Хомейни во время Иранской революции 1979 года. Фото GettyImages

После отставки аятоллы Хоссейна Али Монтазери в 1980 году Хаменеи был назначен имамом пятничной молитвы. Это событие стало знаковым для Хаменеи, продемонстрировав его вес во властной иерархии Ирана. В октябре 1981 года, после убийства президента Мохаммада Али Раджаи, на внеочередных президентских выборах Хаменеи избрали президентом Ирана.

Война с Ираком

Годы президентства Хаменеи были в первую очередь связаны с войной между Ираном и Ираком. Восьмилетний вооруженный конфликт, унесший жизни более миллиона человек, внезапно прекратился, когда в августе 1988 года Хаменеи согласился на предложенное ООН перемирие.

Обладая большим авторитетом как среди военных, так и среди простых иранцев, Хаменеи воспринимался как скромный человек без больших политических амбиций. Но после смерти аятоллы Хомейни в июне 1989 года именно 49-летний Хаменеи стал Высшим руководителем Ирана, хотя и не имел большого опыта исламского правоведения. В течение следующих 30 лет Хаменеи выстроил сеть лояльных ему людей во всех областях иранской политики, в частности в парламенте, судебной системе, полиции, медиа и духовенстве.

Между двумя огнями

На президентских выборах в 1997 году победил реформатор Мохаммед Хатами, провозгласивший курс на более толерантное отношение к западной культуре. Параллельно с критикой позиций Хаменеи выступил великий аятолла Монтазери, которого многие в Иране считали более авторитетным нравственным и духовным лидером, чем действующего руководителя. В ответ на высказанную критику Хаменеи выступил с обращением к своим поклонникам, предупредив их об "опасности прихода западной культуры, которую Запад использует, чтобы навязать свои ценности повсюду".

В 1999 году столкновения сторонников демократических реформ с полицией продолжались несколько дней. Президент Хатами предложил реформы, вдохновившие многих в иранском обществе, особенно женщин и молодежь. Но консервативные круги в Иране смогли свести их эффект к минимуму.

Отношения между Хаменеи и президентом Хатами были непростыми. Потому аятолла положительно воспринял победу мэра Тегерана и известного популиста-консерватора Махмуда Ахмадинежада на очередных президентских выборах.

Ядерная программа

Ахмадинежад стал известен своими выступлениями против Израиля и США, а также в поддержку иранской ядерной программы. Все это получало одобрение аятоллы. Президент сравнивал свои отношения с высшим руководителем Хаменеи с отношениями отца и сына, несмотря на частые противоречия между политиками.

В августе 2005 года, в период международных переговоров об иранской ядерной программе, Хаменеи выпустил фетву, запрещавшую производство, накопление и использование ядерного оружия. В свою очередь Международное агентство по атомной энергии в 2007 году опубликовало доклад, в котором утверждалось, что Иран продолжает производство обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия.

Жестокие подавления протестов

В июне 2009 года Хаменеи сделал один из самых рискованных шагов в своей политической карьере, поддержав выдвижение Махмуда Ахмадинежада на второй срок. Слухи о фальсификациях на президентских выборах вывели на улицы тысячи молодых иранцев. Демонстрации стали самым большим политическим вызовом режима со времен исламской революции.

Многие участники демонстраций были арестованы спецслужбами, но действия Хаменеи вызвали критику даже среди консервативно настроенных членов правительства. Сам Хаменеи заявил, что лидеры оппозиции являются "врагами Господа" и их следует казнить по законам шариата.

В 2019 году, когда рост цен на горючее вызвал уличные протесты, Хаменеи на несколько дней выключил интернет в стране, чтобы предотвратить дальнейшие выступления. По данным Amnesty International, полиция расстреливала протестующих из автоматов. Хаменеи не верил в гендерное равенство, хотя и отменил введенный его предшественником запрет на образование для женщин.

В сентябре 2022 года смерть 22-летней Махсы Амини в полицейском участке, куда ее доставили за "неправильное ношение хиджаба", возмутила страну. Стихийные протесты продолжались несколько месяцев. Однако за подавление протестов взялись силовики. Правозащитные организации заявляли, что погибли более 500 демонстрантов, в том числе 70 несовершеннолетних, а около 20 тысяч были арестованы. Масштаб акций по всей стране существенно уменьшился лишь после того, как власти начали казнить протестующих. По данным правозащитников, к смертной казни приговорили более 100 человек.

Иранская поддержка РФ

С началом полномасштабной войны в Украине Иран сблизился с Россией. Тегеран начал поставлять русским военным беспилотникам и технологиям. Сейчас Россия научилась производить такие дроны самостоятельно и обстреливает ими украинские города.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин прибыл в Иран и, в частности, в пятый раз встретился с аятоллой Хаменеи. Он поддержал российское вторжение и возложил ответственность за развязывание конфликта на Запад.

Владимир Путин и Али Хаменеи

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Иран ударил по нескольким странам в ответ на атаку США и Израиля. Под атакой находились американские базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.