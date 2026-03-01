Сколько ракет и дронов уже запустил Иран и в чем здесь плохая новость для Украины

Иранские удары ракетами и дронами носят хаотический характер

В ответ на атаку США и Израиля Иран начал бить по соседним странам. За два дня выпущено более 450 ракет и более 350 дронов.

Больше всего досталось Израилю, ОАЭ, Катару и Бахрейну. Об этом известный OSINT-аналитик на псевдо Intelschizo сообщил в сети Х.

Сколько ракет и дронов выпустил Иран

Всего за период с 28 февраля по 1 марта 2026 года Иран запустил более 465 ракет и более 357 дронов. Под обстрелами оказались 11 стран:

Кипр — 2 ракеты;

Оман – 3 дрона;

Бахрейн — 45 ракет, 9 дронов;

Ирак — 7 залпов ракет и дронов над Эрбилем, несколько десятков дронов (9 перехвачено);

Израиль — более 200 ракет, более 12 дронов;

Иордания — 13 ракет, примерно 36 дронов;

Кувейт – несколько ракет, свыше 2 дронов;

Катар — 66 ракет;

Саудовская Аравия — до 2+ ракет или дронов;

Сирия — минимум 1 ракета;

Объединенные Арабские Эмираты – 140 ракет, 270 дронов.

В чем опасность для Украины

Популярный украинский блоггер Роман Шрайк отметил, что такая интенсивность обстрелов на Ближнем Востоке представляет серьезную опасность и для нашей страны. Эти события могут повлиять на поставки ракет для ПВО, получаемых Украиной от партнеров.

"Наделали дряни, конечно. Нужно понимать, что иранскую баллистику сбивали, в частности, "Петриоты". Это значит, что потом нужно будет заместить израсходованные ракеты-перехватчики. Поскольку производство ограничено, нам этих критически важных ракет достанется меньше, чем могло бы", — написал Шрайк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, как может развиваться война на Ближнем Востоке. По его словам, сейчас есть три наиболее вероятных сценария развертывания этого конфликта.