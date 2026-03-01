Бельгия впервые задержала танкер "теневого флота" РФ: кто уже перехватывал судна

Судно перехвачено у берегов Остенде

Вооружённые силы Бельгии совместно с Францией впервые перехватили нефтяной танкер, входящий в так называемый российский "теневой флот". Судно сопроводили в порт Зебрюгге, где ему грозит арест.

Что нужно знать:

Операцию Синий нарушитель (Blue Intruder) провела "группа чрезвычайно отважных военнослужащих"

Танкер Ethera длиной 180 метров, построенный в 2008 году, плавает под гвинейским флагом

Ethera считается частью "теневого флота"

Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен на своей странице в X (бывший Twitter). По его словам, операция по захвату носит название "Синий нарушитель".

"Операцию Blue Intruder ("Синий Нарушитель", — ред) провела команда исключительно храбрых военнослужащих. Замечательная работа", — отметил Франкен.

Также он опубликовал соответствующую фотографию судна.

Задержание танкера "теневого флота" РФ. Фото: Тео Франкен

По данным бельгийского СМИ RTBF, нефтяной танкер Ethera следовал у бельгийского побережья. Его перехватили около полуночи 1 марта. Считается, что судно принадлежит к "теневому флоту", сети судов, действующих вне международных правил с целью обхода экономических санкций, в частности тех, которые направлены против российского экспорта нефти.

"Судно длиной 180 метров, построенное в 2008 году и плавающее под гвинейским флагом, прибыло из Ла-Манша. Оно было перехвачено у берегов Остенде. Первоначально его держали в море, а затем сопроводили в Зебрюгге для захвата. Сейчас Ethera пришвартовано в порту", — говорится в материале.

Министр обороны Бельгии Барт Де Вевер сказал:

"Я поздравляю наши вооруженные силы с профессиональными и решительными действиями во время успешной операции прошлой ночью и благодарю наших французских партнеров за ценную поддержку. Бельгия всегда будет обеспечивать соблюдение международного морского права и будет решительно реагировать на любые нарушения безопасности своих территориальных вод".

Что такое "теневой флот" России

"Теневой флот" — это сеть старых танкеров с анонимными владельцами, которыми Россия пытается обходить западные санкции и ценовые ограничения на нефть. Эти суда часто ходят без надлежащего страхования и отключают системы идентификации, создавая экологические риски для стран, вдоль которых проходят их маршруты.

Ранее страны ЕС и G7 усилили давление на российский танкерный флот. В частности, Дания и другие европейские государства заявляли о намерении ограничить проход сомнительных судов через свои воды из-за угрозы разлива нефти и финансирования военных действий России.

Кто еще перехватывал "теневые" танкеры РФ

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, количество судов "теневого флота" выросло, по оценкам, до 1400, только за первый год — на 600.

Финляндия. В конце декабря 2024 года власти Финляндии задержали "Eagle S" — один из танкеров теневого флота России. Экипаж танкера подозревают в повреждении подводного силового кабеля Estlink 2 и четырёх интернет-кабелей в Балтийском море.

В конце декабря 2024 года власти Финляндии задержали "Eagle S" — один из танкеров теневого флота России. Экипаж танкера подозревают в повреждении подводного силового кабеля Estlink 2 и четырёх интернет-кабелей в Балтийском море. Германия. В марте 2025 года Германия в Балтийском море задержала судно, которое, предположительно, являлось частью российского "теневого флота". Немецкая таможня конфисковала груз танкера "Eventin, который с середины января стоял на якоре у берегов острова Рюген. Он ходил под флагом Панамы, но его часто называют частью "теневого флота РФ", потому что он связан с перевозками российской нефти вопреки западным эмбарго.

В марте 2025 года Германия в Балтийском море задержала судно, которое, предположительно, являлось частью российского "теневого флота". Немецкая таможня конфисковала груз танкера "Eventin, который с середины января стоял на якоре у берегов острова Рюген. Он ходил под флагом Панамы, но его часто называют частью "теневого флота РФ", потому что он связан с перевозками российской нефти вопреки западным эмбарго. Франция. В январе 2026 года военно‑морские силы Франции перехватили нефтяной танкер, подозреваемый в причастности к российскому "теневому флоту", в Средиземном море и временно задержали его для проверки документов.

В январе 2026 года военно‑морские силы Франции перехватили нефтяной танкер, подозреваемый в причастности к российскому "теневому флоту", в Средиземном море и временно задержали его для проверки документов. США. В январе 2026 Штаты провели показательную операцию в Северной Атлантике, задержав нефтяной танкер Marinera, который связывают с "теневым флотом" РФ. Судно пыталось избежать ареста, сменило название и флаг на российский, а Москва даже демонстрировала готовность к силовому сопровождению. Однако это не помешало американским силам взять танкер под контроль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ поразила танкер "теневого флота" России в Средиземном море. Судно было значительно повреждено и больше не сможет зарабатывать деньги, которые РФ использует для финансирования войны.