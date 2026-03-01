Знаете ли вы украинский? Только единицы не сделают ни одной ошибки в этом быстром тесте

Ответьте всего на три вопроса

С каждым годом украинский язык становится все более распространенным, и все большее количество украинцев считает себя языковыми экспертами. Специально для таких поклонников соловьиного "Телеграф" подготовил краткий тест, который покажет, действительно ли вы можете обойти распространенные ошибки.

Ответьте всего на три тестовых вопроса, после чего сверьте ответы. В случае ошибки вы также сможете найти ниже пояснения к каждому вопросу.

1. Где все существительные написаны правильно по новому правописанию?

А) Півкуля, пів Києва, пів’яблука

Б) Пів аркуша, півгодини, півострів

В) Пів години, півкуля, пів Києва

2. "Я … працювати понаднормово".

А) Згодна

Б) Згідна

В) Варіанти А і Б правильні

3. Как правильно образовать отчество от имени "Ігор"?

А) Ігорьович

Б) Ігоревич

В) Ігорович

Правильные ответы: 1-В, 2-В, 3-А.

Все сошлось? Поздравляем, учительница украинского бы вами гордилась! Если же возникли сомнения, объясняем каждый пункт:

Если "пів" можно заменить на "половина", то пишем его отдельно — пів години, пів дня, пів Києва, пів яблука. Если нет, то вместе — півострів, півкуля, південь.

Если речь о согласии с мнением, солидарность с кем-то, то употребляется "згОдна". Если о соответствии почему-то, то "згІдна". Если же речь идет о проявлении согласия (например, на предложение работать сверхурочно), то можно употреблять и "згОдна", и "згІдна".

Имя "Ігор" принадлежит к мягкой группе II отмены, и в отчестве нужно писать мягкий знак — "Ігорьович".

