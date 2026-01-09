Россия добилась наказания для Польши, на очереди Эстония
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Влияние РФ в международном спорте усиливается
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова назвала Польшу и Эстонию "обиженными детьми". Эти страны не выдают визы российским спортсменам для участия в международных соревнованиях.
Что нужно знать
- Польша не пустила россиян на юниорский ЧЕ-2026 по тяжелой атлетике и лишилась турнира
- Эстония не пускает на свою территорию российских фехтовальщиков
- Степанова злорадствует на фоне расширения влияния России на международный спорт
Лыжница-путинистка в восторге от того, что Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) отменила чемпионат Европы среди юниоров в Польше на фоне визового скандала. В своем блоге в Telegram Степанова ожидает, что подобное произойдет с Евро-2026 по фехтованию в Эстонии.
Польшу лишили юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике из-за проблем с визами для россиян. Эстония может лишиться чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допустить спортсменов из РФ и Беларуси.
Польша и Эстония ведут себя как обиженные дети. Про таких еще говорят "назло маме отморожу уши". Мама-Россия себя уважает и на обиженных воду возит и чемпионаты с собой увозит.
Напомним, Евро-2026 по тяжелой атлетике должен был пройти с 23 по 30 сентября 2026 года в Люблине. Польша отказалась предоставить необходимые гарантии для визового доступа спортсменам из РФ и Беларуси, из-за чего EWF перенесла турнир в Албанию.
ЧЕ-2026 по фехтованию запланирован в Таллине. Эстонские власти отказались принимать представителей стран-агрессоров, из-за чего Европейская федерация фехтования (EFC), вероятно, перенесет турнир в другое место.
Отметим, Степанова является одной из самых ярых Z-спортсменок России. Она всецело поддерживает Путина и постоянно критикует Запад.