Влияние РФ в международном спорте усиливается

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова назвала Польшу и Эстонию "обиженными детьми". Эти страны не выдают визы российским спортсменам для участия в международных соревнованиях.

Что нужно знать

Польша не пустила россиян на юниорский ЧЕ-2026 по тяжелой атлетике и лишилась турнира

Эстония не пускает на свою территорию российских фехтовальщиков

Степанова злорадствует на фоне расширения влияния России на международный спорт

Лыжница-путинистка в восторге от того, что Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) отменила чемпионат Европы среди юниоров в Польше на фоне визового скандала. В своем блоге в Telegram Степанова ожидает, что подобное произойдет с Евро-2026 по фехтованию в Эстонии.

Польшу лишили юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике из-за проблем с визами для россиян. Эстония может лишиться чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допустить спортсменов из РФ и Беларуси. Польша и Эстония ведут себя как обиженные дети. Про таких еще говорят "назло маме отморожу уши". Мама-Россия себя уважает и на обиженных воду возит и чемпионаты с собой увозит. Вероника Степанова

Напомним, Евро-2026 по тяжелой атлетике должен был пройти с 23 по 30 сентября 2026 года в Люблине. Польша отказалась предоставить необходимые гарантии для визового доступа спортсменам из РФ и Беларуси, из-за чего EWF перенесла турнир в Албанию.

ЧЕ-2026 по фехтованию запланирован в Таллине. Эстонские власти отказались принимать представителей стран-агрессоров, из-за чего Европейская федерация фехтования (EFC), вероятно, перенесет турнир в другое место.

Отметим, Степанова является одной из самых ярых Z-спортсменок России. Она всецело поддерживает Путина и постоянно критикует Запад.