Индексация пенсий с 1 марта: кому прибавят до 2 595 грн, а кому не пресчитают

Пересчет происходит автоматически – обращаться в ПФУ не нужно

С 1 марта в Украине стартовала индексация пенсий, которая охватит большинство из 10,2 млн. пенсионеров Украины. Выплаты повысят на сумму от 100 до 2595 грн.

Это не единственное изменение в марте. "Телеграф" рассказал об основных в материале: "Нацкэшбек по-новому, новые мобильные тарифы и повышение пенсии: что изменилось с 1 марта".

Важно, что индексация — процесс полностью автоматизированный, не нужно подавать заявления или обращаться в Пенсионный фонд. Индексация относится и к пенсиям работающих пенсионеров. Заметим, что индексируют не всю ту сумму, которую получает пенсионер, а расчетную часть, самое "тело" пенсии, без учета надбавок и доплат.

Не могут претендовать на индексацию

судьи, прокуроры, получающие спецпенсии

получатели максимальной пенсии 25 950 грн

те пенсионеры, которые получают выплаты, повышенные до минимально гарантированного уровня.

Последняя категория – это наиболее уязвимые украинцы, "тело" пенсии которых не дотягивает до уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных. Им до этого уровня — 2595 грн, доплачивают отдельно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще нюансы есть в выплате пенсий для украинцев, в частности, почему выходе на пенсию с одинаковым стажем и зарплатами, пенсионеры могут получать очень разные суммы. Детали рассказал Даниил Гетманцев в материале: Пенсии части украинцев не повышают из-за абсурдных схем