Гороскоп на 2 марта: Овнам нужно разобраться с прошлым, а Тельцам — решиться на перемены

Гороскоп подскажет, какие события вас ожидают 2 марта

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 2 марта, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представители этого знака завтра могут неожиданно столкнуться с эхом прошлого. Старые поступки напомнят о себе, особенно в отношениях. Овнам важно учится отпускать все без драм и обвинений.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы могут понять, что нынешняя работа больше не приносит радости. Внутри у них появится ощущение, что пора двигаться дальше. Этому знаку стоит задуматься о смене направления, если стало тесно в привычных рамках.

Близнецы (21 мая -21 июня)

Этому знаку стоит помнить, что у всего есть последствия. Если кто-то сделал вам больно и делает вид, что ничего не произошло, не стоит закрывать глаза. Не нужно прощать лишь потому, что от вас этого ждут. Берегите свои границы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Если усталость стала постоянной, представителям этого знака пора задуматься о переменах. Выгорание — это сигнал, а не слабость. Вокруг действительно много возможностей, просто нужно решиться попробовать что-то новое.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львы могут начать сомневаться в своем выборе. Но даже если сейчас все складывается не идеально, ваши ожидания будут не напрасными. Трудности лишь закаляют характер и добавляют уверенности.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Представителям этого знака завтра стоит трезво оценить свои поступки. Возможно, прежние решения повлияли на отношения сильнее, чем казалось. Если доверие пошатнулось, лучше откровенно все обсудить.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы в этот день будут особенно чувствительны к деталям. Важно слушать и себя, и других. Сомнения возможны, но они помогут понять, что действительно важно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Представители этого знака могут столкнуться со старыми обидами. Во время споров с близкими всплывет то, что долго хранилось внутри. Говорить будет непросто, но честность принесет облегчение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам пришло время проявить лидерские качества. Оказавшись в новой ситуации, представители этого знака быстро адаптируются. Даже сложные задачи решаемы, если не паниковать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Темная полоса у Козерогов постепенно отступает. Представители этого знака могут почувствовать приток финансовой удачи и легкости. Все начинает складываться лучше. Но важно помнить о балансе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра Водолеи могут помочь близким не словами, а делом. Важно делать добро без ожиданий награды. Этот знак заметит, как меняется отношение окружающих, и в будущем их поддержка вам пригодится.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам пришло время пересмотреть планы. Представители этого знака поймут, что некоторые мечты уже устарели. Возможно, пора выйти из привычной среды и попробовать новый путь.