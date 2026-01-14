Ніколи не святкуй передчасно: спортсмен поплатився за незнання правил (відео)

Смішний момент стався на Australian Open-2026

У середу, 14 січня, у Мельбурні на Турнірі Великого Шолома в Австралії відбулося кілька матчів 2-го відбірного раунду. Зокрема, австрієць Себастьян Офнер подарував уболівальникам головний мем дня.

Що потрібно знати

Офнер програв Басаваредді

Себастьян почав святкувати перемогу, вигравши 7 розіграшів на тай-брейку

Австрієць забув, що на мейджорах діють інші правила

Офнер програв американцеві Нішешу Басаваредді, ведучи на тай-брейку з рахунком 7:1. Про це повідомляє "Телеграф".

За рахунку 6:4, 4:6, 6:6 (7:1) на свою користь австрієць переможно підняв руки й пішов тиснути руку судді та супернику, проте рефері відправив Офнера назад на корт. Себастьян справді переміг би, якби турнір не був на рівні мейджора, де тай-брейк триває щонайменше до 10 переможних розіграшів, а не семи.

У результаті збентежений австрієць програв партію та матч з рахунком 11:13 і став мемом, нагадавши всім одне з головних правил у спорті: ніколи не святкуй передчасно.

