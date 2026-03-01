Смерть верхушки власти подтвердили в Иране: кто мог погибнуть с Хаменеи и кто его заменит

СМИ сообщают о серьёзных потерях среди высшего военного и политического руководства

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов по стране от США и Израиля. В то же время были убиты не менее четырех членов его семьи. Уже известно, кто может заменить Хаменеи.

Что нужно знать:

Удар нанесли США и Израиль в ходе массированной ракетной операции

Перед атакой Хаменеи проводил закрытую встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани

Рассматриваются сценарии смены режима в Иране после начала операции

О смерти верховного лидера сообщили местные иранские СМИ. Израиль заявил, что Хаменеи был убит вместе со своими высокопоставленными соратниками, включая влиятельного бывшего секретаря Совета национальной безопасности Али Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммеда Пакпура, пишет Reuters.

Мохаммед Пакпур. Фото: Википедия

Али Шамхани. Фото: Википедия

Согласно данным источников, незадолго до начала авиаударов Хаменеи проводил встречу с Шамхани и нынешним секретарем Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани в засекреченном месте.

В то же время, по данным американской разведки, встреча изначально была запланирована на вечер субботы, 28 февраля, в Тегеране. Но израильские спецслужбы выяснили, что ее перенесли на утро того же дня. Потому Израиль и США ускорили начало операции, чтобы сохранить эффект неожиданности и не дать иранскому лидеру возможности скрыться.

Али Хаменеи. Фото: Википедия

Кто еще погиб

Как пишет агентство Fars в социальной сети X, погибли как минимум четверо родственников верховного лидера Ирана. Также уже известно и о некоторых высокопоставленных представителях иранского руководства.

Согласно данным источников, среди погибших — дочь, зять, внук и одна из невесток аятоллы. В агентстве отметили, что ранее появившиеся сведения об их гибели подтвердились.

Кто может заменить Хаменеи

Reuters сообщает, что Али Хаменеи могут сменить представители Корпуса стражей исламской революции, придерживающиеся жесткой линии.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) — это элитное военное подразделение, целью которого является защита шиитского мусульманского клерикального правления в Иране.

"В своих оценках, подготовленных за последние две недели, агентство в общих чертах рассмотрело, что может произойти в Иране после вмешательства США и в какой степени военная операция может спровоцировать смену режима в Исламской Республике — что в настоящее время является одной из главных целей Вашингтона", — говорится в материале.

Предыстория

28 февраля 2026 Соединённые Штаты и Израиль начали широкомасштабные военные удары по территории Ирана, нанеся авиа- и ракетные атаки по военным и ключевым государственным объектам, включая города Тегеран, Исфахан, Кум и другие. Цель операции, по заявлениям Израиля и США, — устранить угрозы со стороны Тегерана и его ракетно-ядерной программы.

В ответ Иран запустил ракеты по Израилю и американским военным базам в регионе, а также заявил о намерении продолжать борьбу до "решительной победы".

В последствии появлялась информация о многочисленных жертвах среди гражданского населения и падении объектов инфраструктуры; конфликт быстро охватил большую часть Ближнего Востока и вызвал международную реакцию с призывами "к сдержанности".

Война между Израилем и Ираном, что известно

Летом 2025 между Израилем и Ираном произошла активная 12-дневная война, в которую включились и США. Тогда иранский лидер аятолла Али Хаменеи вышел в сеть с публичным заявлением по поводу ее завершения.

Глава Ирана заявил о "победе", несмотря на потерю контроля над собственным небом, массированные прилеты, во время которых Иран терял множество военной техники, атаки на ядерные объекты и гибель целого ряда своих силовиков.

Что происходит в Иране

В конце 2025 г. в стране началась гиперинфляция и обесценилась местная валюта. На фоне этого начались протесты, которые власти жестоко подавляли. В ответ президент США Дональд Трамп объявил, что флот ВМС США следует в Иран. Он заявил, что надеется на достижение соглашения, но хочет прекратить убийство протестующих. Однако желание достичь соглашения отрицает источник издания.

По мнению экспертов, Израиль может воспользоваться тем, что США решительно настроены на умиротворение Ирана, а ПВО этой страны пока фрагментировано, а население дезориентировано и частично настроено против власти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Иран готовился о возможной войне на фоне массовых протестов, сотен пострадавших, падении курса национальной валюты.