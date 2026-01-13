Скандал в "Полесье" может помешать сборной Украины выйти на ЧМ-2026
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Лучший бомбардир сборной Украины отказался принимать условия клуба
Сборная Украины по футболу в марте 2026 года проведет поединки стыкового раунда отбора на чемпионат мира по футболу. Сине-желтые рискуют остаться без забивного игрока.
Что нужно знать
- "Полесье" перевело Гуцуляка и Чоботенко в юношеский состав
- Игроки отказались подписывать новый контракт с житомирским клубом
- Гуцуляк — лучший бомбардир сборной Украины в 2025 году
ФК "Полесье" во вторник, 13 января, объявило о переводе центрального защитника Сергея Чоботенко и правого вингера Алексея Гуцуляка в команду U-19. Поводом для этого стал отказ футболистов продлевать контракт с клубом.
Учитывая высокий уровень конкуренции в составе и необходимость планирования подготовки команды, было принято управленческое решение: Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляк не привлекаются к подготовке первой команды и с сегодняшнего дня переведены в команду ФК "Полесье" U-19.
Таким образом, Гуцуляк вторую половину сезона 2025/26 проведет с командой U-19. Это ставит под большим вопросом его будущее в сборной Украины, где он стал настоящим "Джокером". В отборе на ЧМ-2026 Алексей забил три важных гола, что помогло Сине-желтым выйти в плей-офф квалификации. Добавим, что Гуцуляк — лучший бомбардир сборной Украины в 2025 году (5 голов в 9 матчах).
Отметим, Гуцуляк одну игру при Сергее Реброве (с Францией — 0:4) провел на позиции центрального нападающего. Ранее в матче Серии А травмировался основной форвард сборной Украины Артем Довбик. Он вылетел на 2 месяца и не ясно, в какой форме подойдет к мартовским играм. Таким образом, на данный момент Ребров может рассчитывать спереди лишь на Владислава Ваната, который исправно забивает за "Жирону".
Сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре (26.03) украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. В случае успешной квалификации на ЧМ-2026 наша команда сыграет в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом.