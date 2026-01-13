Скандал в "Полесье" может помешать сборной Украины выйти на ЧМ-2026

Лучший бомбардир сборной Украины отказался принимать условия клуба

Сборная Украины по футболу в марте 2026 года проведет поединки стыкового раунда отбора на чемпионат мира по футболу. Сине-желтые рискуют остаться без забивного игрока.

Что нужно знать

"Полесье" перевело Гуцуляка и Чоботенко в юношеский состав

Игроки отказались подписывать новый контракт с житомирским клубом

Гуцуляк — лучший бомбардир сборной Украины в 2025 году

ФК "Полесье" во вторник, 13 января, объявило о переводе центрального защитника Сергея Чоботенко и правого вингера Алексея Гуцуляка в команду U-19. Поводом для этого стал отказ футболистов продлевать контракт с клубом.

Учитывая высокий уровень конкуренции в составе и необходимость планирования подготовки команды, было принято управленческое решение: Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляк не привлекаются к подготовке первой команды и с сегодняшнего дня переведены в команду ФК "Полесье" U-19. ФК "Полесье"

Полное заявление ФК "Полесье" о ситуации с Гуцуляком и Чоботенко

Таким образом, Гуцуляк вторую половину сезона 2025/26 проведет с командой U-19. Это ставит под большим вопросом его будущее в сборной Украины, где он стал настоящим "Джокером". В отборе на ЧМ-2026 Алексей забил три важных гола, что помогло Сине-желтым выйти в плей-офф квалификации. Добавим, что Гуцуляк — лучший бомбардир сборной Украины в 2025 году (5 голов в 9 матчах).

Отметим, Гуцуляк одну игру при Сергее Реброве (с Францией — 0:4) провел на позиции центрального нападающего. Ранее в матче Серии А травмировался основной форвард сборной Украины Артем Довбик. Он вылетел на 2 месяца и не ясно, в какой форме подойдет к мартовским играм. Таким образом, на данный момент Ребров может рассчитывать спереди лишь на Владислава Ваната, который исправно забивает за "Жирону".

Как играет Алексей Гуцуляк

Сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре (26.03) украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. В случае успешной квалификации на ЧМ-2026 наша команда сыграет в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом.