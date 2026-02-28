Ответ категоричен: что говорят о возобновлении работы аэропорта в Черновцах

Аэропорт возле Румынии есть, а ответов нет

Международный аэропорт имени Леонида Каденюка в Черновцах находится в 30 километрах от границы с Румынией. Имеет взлетно-посадочную полосу более 2200 метров длиной и может принимать даже Boeing 737-500. Однако, несмотря на удаленность от зоны боевых действий, в аэропорту не хотят говорить о текущей хозяйственной деятельности и подготовке к возобновлению работы.

Что нужно знать:

В 2021 году на реконструкцию выделили 100 млн. грн., также объявили тендер на 617 млн. грн.

Реконструкция предусматривала подготовку к приему самолетов категории 4С и рейсов в Европу.

Руководство аэропорта отказалось раскрывать текущее состояние работ из-за действия военного положения

Об этом "Телеграфу" в ответ на запрос сообщил директор аэропорта "Черновцы" Сергей Томнюк. Он подчеркнул, что "на период действия военного положения воздушное пространство для гражданской авиации закрыто". Чтобы не "вводить в заблуждение" в аэропорту отказались сообщить о положении дел.

Ответ директора аэропорта "Черновцы"

Напомним, что начало полномасштабного вторжения аэропорт "Черновцы" встретил в момент реконструкции. В июле 2021 года выделили из государственного бюджета 100 млн. грн. на реконструкцию, а областной совет объявил тендер на 617 млн. грн. Реконструкция должна была завершиться к концу 2022 года. По данным в Едином проектном портфеле государства "Мрия", должны были усилить покрытие взлетно-посадочной полосы, чтобы аэропорт мог без ограничений принимать самолеты типа Airbus A320-200, реконструировать светосигнальную систему, продлить взлетно-посадочную полосу, в целом подготовить аэропорт к приему самолетов категории 4С.

В отличие от "Черновцов" в аэропорту "Борисполь" подчеркнули, что к потенциальному возобновлению полетов готовятся. Кадры и инфраструктура сохранена, и главное безопасность полетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в аэропорту Днепра подчеркнули — возобновить полеты можно будет только через несколько месяцев после того, как это позволит ситуация безопасности. Также инфраструктура аэропорта потребует аудита.