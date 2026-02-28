Джим Керри умер и его заменил двойник? Свежие фото актера наделали шуму в сети

"Новое лицо" актера вызвало волну обсуждений

Голливудский комедийный актер Джим Керри, ранее открыто признававший борьбу с депрессией, поразил фанатов изменениями во внешности. Звезда фильма "Маска" появился на церемонии вручения премии "Сезар" в Париже, и его новые фотографии мгновенно вызвали бурное обсуждение в сети.

Что известно:

Актеру Джиму Керри недавно исполнилось 64 года и он сильно изменился внешне, обеспокоив поклонников

Новые фотографии звезды Голливуда с Парижа вызвали много шума, фанаты начали строить догадки о его смерти и "подмене"

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит комедийный актер и что известно о го переменах во внешности. Мы узнали, что по этому поводу думают поклонники его творчества.

Как сейчас выглядит Джим Керри

Известного актера Джима Керри любят миллионы зрителей по всему миру, благодаря шикарным ролям в фильмах "Маска", "Эйс Вентура", "Шоу Трумана", "Брюс Всемогущий" и многих других. Джим продолжает сниматься в кино, но на публичных мероприятиях появляется весьма редко.

Джим Керри в декабре 2024 года, Фото: Getty Images

В январе 2026 года звезде Голливуда исполнилось 64 года. Последние его выходы в свет активно обсуждаются, поскольку актер сильно изменился внешне. Еще в ноябре 2025 года многие говорили, что Керри сделал себе подтяжку век и многочисленные уколы ботокса.

Как сейчас выглядит Джим Керри, Фото: Getty Images

На днях актер появился на 51-й церемонии вручения премии "Сезар" в Париже, где получил почетную награду. Но фотографии с мероприятия испугали фанатов. Многие считали отмечать, что на них не Джим Керри, а его двойник, поскольку актер выглядит совсем иначе.

Джим Керри сильно изменился внешне, Фото: Getty Images

В сети Threads обсуждают, что изменилось не только лицо Джима Керри, но даже его цвет глаз и поведение. Некоторые поклонники предположили, что легендарный актер умер, а вместо него на публику вышел двойник:

"Обычно я не поддаюсь этим сумасшедшим слухам о том, что знаменитостей якобы подменяют или что-то в этом роде… но вот это просто поражает воображение";

"Это совсем не Джим. Не звучит как он, не говорит как он, не двигается как он. Ни одной привычной манеры или шутки Джима. С ним что, что-то сделали?";

"Покойся с миром, легенда";

"Даже цвет глаз не совпадает".

"Он умер давно после того, как говорил о торговле детьми".

Один из пользователей поделился фотографией, как Керри выглядит в 63 года и сейчас, отметив, что человек не может так изменится всего за один год.

Другие же пользователи не верят в "подмену" и пишут, что это Джим Керри, просто актер переборщил с ботоксом:

"Нет, это определенно он. Посмотрите другие фотографии с мероприятия — автор исходного поста специально выбрал те, где он выглядит непривычно. Очевидно, что он просто сделал некоторые косметические процедуры";

"Один из признаков того, что это точно он, — люди на самом деле не подменяют знаменитостей дублерами";

"Джиму 64 года, он уже на пенсии по социальному обеспечению, оставьте его в покое";

"Похоже, что он делал подтяжку век, ботокс и принимает какие-то таблетки".

"Телеграф" писал ранее, как выглядит и чем живет сегодня звезда "Один дома" Маколей Калкин. "Маленький" Кевин уже сам воспитывает детей.