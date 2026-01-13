Скандал у "Поліссі" може завадити збірній України вийти на ЧС-2026

Найкращий бомбардир збірної України відмовився приймати умови клубу

Збірна України з футболу у березні 2026 року проведе поєдинки стикового раунду відбору на чемпіонат світу з футболу. Синьо-жовті ризикують залишитися без забивного гравця.

Що потрібно знати

"Полісся" перевело Гуцуляка та Чоботенка у юнацький склад

Гравці відмовилися підписувати новий контракт із житомирським клубом

Гуцуляк — найкращий бомбардир збірної України у 2025 році

ФК "Полісся" у вівторок, 13 січня, оголосило про переведення центрального захисника Сергія Чоботенка та правого вінгера Олексія Гуцуляка у команд U-19. Приводом для цього стала відмова футболістів продовжувати контракт із клубом.

Враховуючи високий рівень конкуренції у складі та необхідність планування підготовки команди, було прийнято управлінське рішення: Сергій Чоботенко та Олексій Гуцуляк не залучаються до підготовки першої команди та з сьогоднішнього дня переведені до команди ФК "Полісся" U-19. ФК "Полісся"

Повна заява ФК "Полісся" про ситуацію з Гуцуляком та Чоботенком

Таким чином Гуцуляк другу половину сезону 2025/26 проведе з командою U-19. Це ставить під великим питанням його майбутнє у збірній України, де він став справжнім "Джокером". У відборі на ЧС-2026 Олексій забив три важливі голи, що допомогло Синьо-жовтим вийти у плей-оф кваліфікації. Додамо, що Гуцуляк — найкращий бомбардир збірної України у 2025 році (5 голів у 9 матчах).

Зазначимо, Гуцуляк одну гру за Сергія Реброва (з Францією — 0:4) провів на позиції центрального нападника. Раніше у матчі Серії А травмувався основний форвард збірної України Артем Довбик. Він вилетів на 2 місяці й не зрозуміло, в якій формі підійде до березневих ігор. Таким чином, на цей час Ребров може розраховувати попереду лише на Владислава Ваната, який справно забиває за "Жирону".

Як грає Олексій Гуцуляк

Збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі (26.03) українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля. У разі успішної кваліфікації на ЧС-2026 наша команда зіграє у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом.