Сборная Украины узнала имена соперников на пути к ЧМ-2026

Сине-желтым необходимо выиграть 2 матча, чтобы попасть на Мундиаль

В четверг, 20 ноября, состоялась жеребьевка стыковых матчей Европейской квалификации чемпионата мира по футболу-2026. В ходе мероприятия сборная Украины узнала имя следующего соперника в отборе.

Что нужно знать:

Сборная Украины заняла второе место в отборочной группе ЧМ-2026

Украинцы сыграют в плей-офф отбора

Сине-желтые в 1/2 квалификации сыграют со шведами

В плей-офф отбора ЧМ-2026 примут участие 16 сборных, передает "Телеграф". 12 команд, занявших вторые места на групповом этапе квалификации, а также 4 победителя групп Лиги наций УЕФА, которые финишировали в своих группах Европейской квалификации ниже второго места.

Состав корзин

Сборная Украины согласно рейтингу попала в первую корзину. Таким образом в полуфинале плей-оф отбора ЧМ-2026 нашей команде досталась одна из команд 4-й корзины.

Результаты жеребьевки стыкового раунда квалификации ЧМ-2026

По итогам жеребьевки в полуфинале пути B отбора ЧМ-2026 сборная Украины сыграет с Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль сыграют против победителя дуэли Польша — Албания. Первую игру проведут дома.

Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4), после чего победили исландцев (2:0). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции. Сине-желтые вышли в плей-офф отбора.

Отметим, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.