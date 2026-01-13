Предал Харьков ради Донецка: где сейчас "бриллиант" из "Металлиста" Тайсон

Бразильский футболист 11 лет выступал в Украине

Во вторник, 13 января, одному из самых талантливых бразильцев в истории чемпионата Украины по футболу Тайсону исполнилось 38 лет. Левый вингер провел блестящую карьеру в Украине, которую начал в легендарном харьковском "Металлисте" Мирона Маркевича.

Тайсон — знаковый легионер в истории "Металлиста"

Бразилец променял Харьков на Донецк, перейдя в "Шахтер"

Сейчас Тайсон продолжает игровую карьеру

"Телеграф" рассказывает о, пожалуй, самом талантливом легионере того самого "Металлиста". Тайсон Барселос Фреда перешел в харьковский клуб из "Интернасьонала" за 6,3 млн евро в августе 2010 года.

Бразилец провел 3 отличных года в Харькове, где стал настоящей звездой. Однако в январе 2013 года Тайсон пошел на повышение в донецкий "Шахтер". "Металлист" тогда лидировал в первенстве Украины и имел неплохие шансы на чемпионство, однако вопрос о переходе лидера решили 15,24 млн евро. Тайсон сыграл 57 матчей за "Металлист" и отметился 13 голами.

Маркевич позже называл Тайсона самым проблематичным легионером в его карьере.

Кто самый проблематичный легионер в моей тренерской карьере? Это Тайсон. Даже было время, когда я собирался заканчивать работу в "Металлисте". Это было что-то нереальное. Как-то я ночь не спал, обдумывал потенциал этого игрока, потому что он был очень необходим мне. Утром я приехал на базу, сел и переговорил с Тайсоном десять минут по душам и человек изменился. И я очень рад, что он "Металлисту" помог. Мирон Маркевич

Тем не менее Мирон Богданович высоко оценивал талант Тайсона.

Когда я увидел Тайсона в деле, сразу дал добро на его приобретение. Меня подкупила скорость и умение бразильца на этой скорости обращаться с мячом. Мирон Маркевич

В "Шахтере" Тайсон провел 8 лет после чего вернулся на родину. Сейчас 38-летний бразилец играет за греческий ПАОК. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Тайсон женат на блогерше Габриэле Матиас де Оливейра.

