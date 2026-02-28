Весна набирает обороты: когда во Львове прогнозируют апрельскую температуру

Настроение могут испортить осадки

Во Львове в начале марта ожидается значительное потепление. Дневная температура до середины недели не опустится ниже +6 градусов, а местами вообще прогнозируется настоящее апрельское тепло.

Какие дни будут самыми теплыми, и когда стоит ожидать солнечную погоду, спрогнозировали в "Погода.Мета". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

С 28 февраля температура днем повысится до +7 °C, с возможными дождями, а в воскресенье, 1 марта, ожидается ясное небо и температура до +10 °C. В течение первой недели марта погода будет преимущественно облачной, местами с осадками и температурами от +6 °C до +11 °C.

Наиболее теплыми днями в первые две недели месяца станут 11 и 12 марта, когда температура достигнет +15 °C. Хотя в эти дни возможны дожди. В то же время, 14-15 марта прогнозируют в целом ясное небо и солнечную погоду с температурой +8 °C днем и 0 °C ночью.

Несмотря на дождливые дни, львовянам будет комфортно гулять по городу благодаря стабильной температуре выше +6 °C.

Погода во Львове на 2 недели. Фото: "Погода.Мета"

