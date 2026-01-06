Футболист сборной Украины забил гол в Серии А (видео)

Украинец помог своей команде вернуться в зону Лиги чемпионов

Во вторник, 6 января, нападающий "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик оформил взятие ворот в чемпионате Италии сезона 2025/26. Этот гол помог Волкам обыграть "Лечче" в гостевой игре 19-го тура.

Что нужно знать

"Лечче" дома проиграла "Роме"

Довбик забил во втором тайме, выйдя на замену

Артем травмировался и был заменен

Встреча, проходившая на стадионе "Виа дель Маре" в Лечче, завершилась победой "Ромы" со счетом 2:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Довбик появился на поле на 60-й минуте при счете 0:1 в пользу гостей. Еще через 11 минут украинец отметился голом. После подачи с углового хавбек Никколо Пизилли принял мяч в чужой штрафной и исполнил прострел — Артем удачно подставил ногу и удвоил преимущество "Ромы". Под занавес встречи Довбик получил травму и досрочно покинул поле.

Это взятие ворот помогло "Роме" подняться на 4-е место, в зону Лиги чемпионов. В следующем туре римляне сыграют домашний поединок против "Сассуоло" (10.01.2026)

Турнирное положение команд в Серии А

28-летний Довбик в кампании 2025//26 сыграл 17 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

Ранее сообщалось, что сразу два футболиста сборной Украины забили голы в матче чемпионата Испании. В ворота "Мальорки" отметились Владислав Ванат и Виктор Цыганков.