Вы их точно пробовали. Какие конфеты узнает почти каждый по обертке

Многие помнят культовые конфеты из СССР "Рачки". Их практически невозможно забыть не только из-за специфического вкуса, но и обертки.

"Телеграф" расскажет, что особенного в Рачках и как они менялись в течение времени. Официально эти карамельные конфеты появились до революции 1917 г. на кондитерских фабриках Алексея Абрикосова еще во времена Российской империи.

Сначала их называли "Раковые шейки", а впоследствии сократили до "Рачков". Одно время эти конфеты стали технологическим прорывом. Ведь под многослойной жесткой карамельной оболочкой находилась начинка из обжаренного миндаля, какао и ванили. Основными компонентами конфет стали сахар, картофельная патока, винный осадок или кремартартарь.

Как выглядят "Рачки"

Интересно, что первые "Рачки" были коричневатого цвета с несколькими темными полосками, как на фото. А вот современные конфеты светло-розовые с более темными линиями. Такой дизайн производитель выбрал не просто так, ведь поперечные полоски напоминали раковой хвост.

Как выглядели первые "Рачки"

Во времена СССР "Рачки" были одними из самых популярных конфет, а уже после распада союза их начали производить и в Украине. Так корпорация Roshen создала аналогичную конфету под названием Crabs, но есть и другие "Рачки" от других фабрик.

"Рачки" сейчас

Первые "Раковые шейки" вызывали вопросы и удивление у потребителя, но со временем они втянулись и почти ни одно чаепитие не обходилось без этих сладостей. Их также любили за то, что они не быстро таяли и их удобно было носить с собой.

