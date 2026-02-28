Укр

Вы их точно пробовали. Какие конфеты узнает почти каждый по обертке

Татьяна Крутякова
Дети и конфеты Новость обновлена 28 февраля 2026, 11:55
Дети и конфеты. Фото Коллаж, "Телеграф"

Купить эти сладости можно и сегодня

Многие помнят культовые конфеты из СССР "Рачки". Их практически невозможно забыть не только из-за специфического вкуса, но и обертки.

"Телеграф" расскажет, что особенного в Рачках и как они менялись в течение времени. Официально эти карамельные конфеты появились до революции 1917 г. на кондитерских фабриках Алексея Абрикосова еще во времена Российской империи.

Сначала их называли "Раковые шейки", а впоследствии сократили до "Рачков". Одно время эти конфеты стали технологическим прорывом. Ведь под многослойной жесткой карамельной оболочкой находилась начинка из обжаренного миндаля, какао и ванили. Основными компонентами конфет стали сахар, картофельная патока, винный осадок или кремартартарь.

Как выглядят Рачки
Как выглядят "Рачки"

Интересно, что первые "Рачки" были коричневатого цвета с несколькими темными полосками, как на фото. А вот современные конфеты светло-розовые с более темными линиями. Такой дизайн производитель выбрал не просто так, ведь поперечные полоски напоминали раковой хвост.

Как выглядели первые Рачки
Как выглядели первые "Рачки"

Во времена СССР "Рачки" были одними из самых популярных конфет, а уже после распада союза их начали производить и в Украине. Так корпорация Roshen создала аналогичную конфету под названием Crabs, но есть и другие "Рачки" от других фабрик.

Рачки сейчас
"Рачки" сейчас

Первые "Раковые шейки" вызывали вопросы и удивление у потребителя, но со временем они втянулись и почти ни одно чаепитие не обходилось без этих сладостей. Их также любили за то, что они не быстро таяли и их удобно было носить с собой.

