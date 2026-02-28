Мечтал быть в спецслужбах с детства: что известно о карьере экс-главы СБУ Малюка и его громких операциях

Малюк стал главным "спонсором бавовны" в российских городах

Василий Малюк, который на протяжении четырех лет возглавлял СБУ, сегодня отмечает 43-летие. С будущей профессией он определился еще в детстве, и за время его руководства спецслужба провела ряд резонансных операций против России.

Что известно:

Василий Малюк отправился на военную службу в органы госбезопасности в 18 лет и активно продвигался по карьерной лестнице

В 2014 году участвовал в АТО и был награжден знаком отличия президента Украины

В феврале 2022 года Малюк оборонял Гостомель и Киев, а через год был назначен главой СБУ и руководил громкими спецоперациями против РФ

"Телеграф" выяснил, каким был карьерный путь Василия Малюка и что известно о его семье. Мы также напомним о его главных достижениях.

Василий Малюк — что известно о его карьере

Василий Малюк родился 28 февраля 1983 года в Коростышеве в Житомирской области. За годы службы он прошел путь от оперативного сотрудника до руководителя Службы безопасности Украины, соединив профильное юридическое образование с реальным опытом работы в сфере противодействия коррупции и защиты государства от внешних угроз.

С детства я мечтал стать спецслужбистом. С 9 класса я готовил себя к этому и физически, и умственно. Занимался спортом и юриспруденцией активно Василий Малюк

Василий Малюк с дества мечтал работать в спецслужбе, Фото: УНИАН

К службе в органах госбезопасности Малюк приступил в 2001 году. В 2005-м он окончил Национальную академию СБУ по специальности "Правоведение", а позже защитил кандидатскую диссертацию по юридическим наукам. Профессиональное становление проходило в региональных подразделениях СБУ, где он последовательно занимал должности от оперуполномоченного до одного из руководителей направления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Василий Малюк начинал карьеру в региональных подразделениях СБУ

С 2014 года Малюк стал на защиту Украины и выполнял боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе, за что был отмечен наградой президента Украины.

В начале 2020 года его назначили первым заместителем начальника Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Уже в марте того же года он занял пост первого заместителя председателя СБУ и возглавил профильное главное управление Центрального аппарата, где работал до июля 2021 года.

Василий Малюк служил в АТО

До полномасштабного вторжения России Малюк занимал должность заместителя Министра внутренних дел. 24 февраля 2022 года он вместе с побратимами отправился в Гостомель, где украинские силы пытались сорвать высадку российского десанта. Позже он занимался обороной Киева.

Вскоре Малюка назначили первым заместителем председателя СБУ и присвоили звание бригадного генерала, а в декабре — генерал-майора. В феврале 2023 года Владимир Зеленский назначил Малюка главой СБУ. В январе 2024 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Василий Малюк и Владимир Зеленский

Что касается личной жизни, то экс-глава СБУ тщательно скрывает эту информацию, но известно, что он женат и у него есть дети.

Чем запомнился Василий Малюк на посту главы СБУ

СБУ под руководством Василия Малюка превратилась в одну из наиболее активных структур в составе Сил обороны Украины. Служба не только усилила контрразведывательную работу, но и непосредственно участвовала в боевых действиях, проводя громкие операции как на линии фронта, так и глубоко в тылу противника.

Малюк четыре года возглавлял СБУ

Одной из самых резонансных стала спецоперация "Паутина", в ходе которой дронами был поражен 41 российский военный самолет сразу на четырех аэродромах. Этот удар существенно ослабил стратегическую авиацию РФ и вызвал широкий международный резонанс, фактически ударив по репутации Москвы.

Спецоперация "Паутина" в РФ

В числе операций, которые курировал Малюк, — подрыв Керченского моста в 2022 году, осуществленный в день рождения Владимира Путина, а также последующие атаки с применением морских дронов Sea Baby в 2023 году и масштабная подводная операция в 2025 году. И регулярные дронов СБУ на объекты нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Подрыв Крымского моста

Кроме операций против военной инфраструктуры, СБУ проводила ликвидации военных преступников и предателей. Среди них — генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Илья Кива и другие.

Отметим, что в январе 2026 года Владимир Зеленский уволил Василия Малюка с должности главы СБУ, однако он остался в системе для работы над спецоперациями.

"Телеграф" писал ранее, что известно о жизни и карьере Кирилла Буданова. Он давно заслужил доверие народа не только успешно проведенными спецоперациями, но и боевым опытом.