Центр военного управления и ядерное "сердце". Что известно об иранских городах, которые атаковали США и Израиль

Кроме Израиля, Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте

США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Они нанесли воздушные удары не только по Тегерану, но и по городу Исфахан (там находится крупный завод по производству боеприпасов министерства обороны Ирана).

Что нужно знать:

США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана

В ответ Тегеран атаковал ракетами не только Израиль, но и военные объекты США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте

Трамп заявил, что террористический режим в Иране угрожает США и будет уничтожен

"Телеграф" рассказывает, что известно о Тегеране и Исфахане. Тегеран — это столица и самый большой город Ирана.

Тегеран

Тегеран – политический, экономический и культурный центр страны. В то же время, он является центром военного управления и оборонной промышленности режима. Там сосредоточены штабы всех родов войск, авиабазы и научно-исследовательские центры.

Какие важные объекты есть в Тегеране:

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана: Главный орган управления всеми военными структурами, расположенный в районе Эшрат-Абад

Штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР): Центральный офис мощнейшей военной организации страны.

Командование ракетными войсками (База Дастваре): Расположена на северо-западе Тегерана, является центром управления аэрокосмическими силами КСИР.

Авиабаза Мехрабад (TAB 1): Ключевой логистический узел ВВС Ирана, где базируются транспортные самолеты и истребители

Также на территории города есть военный комплекс Parchin, известный разработкой и испытанием взрывчатых веществ и ракетных технологий. По некоторым данным он также проводит исследования, связанные с ядерной программой.

В пригородах Тегерана расположены заводы AIO (Аэрокосмическая промышленность) и DIO (Оборонная промышленность), где производят ракеты, бронетехнику и боеприпасы. Также там есть военные гарнизоны и базы.

Карта ударов на Ближнем Востоке

Исфахан

Исфахан часто называют "военно-промышленной столицей" Ирана. Он является важнейшим стратегическим узлом Ирана после Тегерана. Это сердце иранской ядерной программы и центр высокотехнологичного военного производства.

Какие ключевые военные и стратегические объекты есть в регионе:

Самый важный – это ядерный технологический центр, крупнейший в Иране исследовательский комплекс. Там расположены установки для конверсии урана (превращение природного урана в газ для центрифуг) и заводы по производству топлива. Он получил удары в ходе атаки США прошлым летом и получил значительные повреждения.

Главный завод по обогащению урана Natanz также находится в Исфахане. Большая часть мощностей расположена глубоко под землей для защиты от авиаударов.

Кроме того, в Исфахане есть производства, где собирают самолеты, вертолеты, а также производят известные дроны-камикадзе типа Shahed. Вокруг Исфахана в горах расположено несколько больших подземных хранилищ и пусковых площадок для баллистических ракет средней дальности.

