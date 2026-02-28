Центр военного управления и ядерное "сердце". Что известно об иранских городах, которые атаковали США и Израиль
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кроме Израиля, Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте
США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Они нанесли воздушные удары не только по Тегерану, но и по городу Исфахан (там находится крупный завод по производству боеприпасов министерства обороны Ирана).
Что нужно знать:
- США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана
- В ответ Тегеран атаковал ракетами не только Израиль, но и военные объекты США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте
- Трамп заявил, что террористический режим в Иране угрожает США и будет уничтожен
"Телеграф" рассказывает, что известно о Тегеране и Исфахане. Тегеран — это столица и самый большой город Ирана.
Тегеран
Тегеран – политический, экономический и культурный центр страны. В то же время, он является центром военного управления и оборонной промышленности режима. Там сосредоточены штабы всех родов войск, авиабазы и научно-исследовательские центры.
Какие важные объекты есть в Тегеране:
- Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана: Главный орган управления всеми военными структурами, расположенный в районе Эшрат-Абад
- Штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР): Центральный офис мощнейшей военной организации страны.
- Командование ракетными войсками (База Дастваре): Расположена на северо-западе Тегерана, является центром управления аэрокосмическими силами КСИР.
- Авиабаза Мехрабад (TAB 1): Ключевой логистический узел ВВС Ирана, где базируются транспортные самолеты и истребители
Также на территории города есть военный комплекс Parchin, известный разработкой и испытанием взрывчатых веществ и ракетных технологий. По некоторым данным он также проводит исследования, связанные с ядерной программой.
В пригородах Тегерана расположены заводы AIO (Аэрокосмическая промышленность) и DIO (Оборонная промышленность), где производят ракеты, бронетехнику и боеприпасы. Также там есть военные гарнизоны и базы.
Исфахан
Исфахан часто называют "военно-промышленной столицей" Ирана. Он является важнейшим стратегическим узлом Ирана после Тегерана. Это сердце иранской ядерной программы и центр высокотехнологичного военного производства.
Какие ключевые военные и стратегические объекты есть в регионе:
Самый важный – это ядерный технологический центр, крупнейший в Иране исследовательский комплекс. Там расположены установки для конверсии урана (превращение природного урана в газ для центрифуг) и заводы по производству топлива. Он получил удары в ходе атаки США прошлым летом и получил значительные повреждения.
Главный завод по обогащению урана Natanz также находится в Исфахане. Большая часть мощностей расположена глубоко под землей для защиты от авиаударов.
Кроме того, в Исфахане есть производства, где собирают самолеты, вертолеты, а также производят известные дроны-камикадзе типа Shahed. Вокруг Исфахана в горах расположено несколько больших подземных хранилищ и пусковых площадок для баллистических ракет средней дальности.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана. Он объяснил причины и цели.