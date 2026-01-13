В "мажорной" куртке на окуня: Милевский и Алиев наделали шуму в сети (фото)

Бывшие футболисты засветились на зимней рыбаке в неподходящих нарядах

Экс-футболисты киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев весело проводят время. Друзья сходили на зимнюю рыбалку.

Что нужно знать

Милевский и Алиев сходили на зимнюю рыбалку

"Миля" сидел на морозе в кроссовках и брендовой куртке

Футболистов раскритиковали в сети

Фото футболистов завирусилось в сети, однако не всем понравилось, чем они занимаются во время войны. Украинский журналист и блогер Константин Андриюк высмеял Алиева и Милевского. Андриюк намекнул на якобы фиктивную службу Алиева в ВСУ, а также скандальное интервью Милевского.

Участник боевых действий в Судже, Курской области. И тот, кого не может упаковать ТЦК, потому что "у него есть другие вещи", на ответственном задании. Константин Андриюк

Ранее ветеран ВСУ Олег Симороз публично обвинил Алиев во лжи. Футболист рассказал, что служит в 129-м батальоне 112-й бригады территориальной обороны. "Миля", в свою очередь, заявлял, что он не подпадает под мобилизацию.

Есть ли у меня бронь? У меня есть другие вещи. Может ли меня "упаковать" ТЦК? Нет, не могут. Тьфу-тьфу-тьфу. Артем Милевский

Александр Алиев и Артем Милевский на зимней рыбалке/Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Добавим, что на зимнюю рыбалку Милевский и Алиев пошли в кроссовках. "Миля" при это одел свою модную куртку от итальянского бренда Moncler. Пользователи обратили внимание на то, что экс-форвард "Динамо" уже очень давно светился в данной куртке и мог бы позволить себе экипировку из более новых коллекций. Горе-рыбаков высмеяли в сети.

Справка: Moncler — всемирно известный итальянский бренд роскошной одежды, в первую очередь известный своими высококачественными пуховиками и одеждой для горнолыжного спорта. Слово Moncler — это аббревиатура названия города Монестье-де-Клермон, расположенного во французских Альпах.

Напомним, конфликт Симороза с Алиевым начался после того, как футболист дал интервью Славе Демину, которому рассказал, где служит в ВСУ. Олег обвинил Александра во лжи, отметив, что тот "тусовался" в добровольческом формировании территориальной общины (ДФТО), которое хоть и подчинено бригаде, но участники этого формирования не имеют официального статуса военнослужащих ВСУ. Позднее бывший хавбек сборной Украины ответил Симорозу. Новый виток конфликта произошел уже в декабре 2025 года.