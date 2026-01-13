В "мажорной" куртке на окуня: Милевский и Алиев наделали шуму в сети (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бывшие футболисты засветились на зимней рыбаке в неподходящих нарядах
Экс-футболисты киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев весело проводят время. Друзья сходили на зимнюю рыбалку.
Что нужно знать
- Милевский и Алиев сходили на зимнюю рыбалку
- "Миля" сидел на морозе в кроссовках и брендовой куртке
- Футболистов раскритиковали в сети
Фото футболистов завирусилось в сети, однако не всем понравилось, чем они занимаются во время войны. Украинский журналист и блогер Константин Андриюк высмеял Алиева и Милевского. Андриюк намекнул на якобы фиктивную службу Алиева в ВСУ, а также скандальное интервью Милевского.
Участник боевых действий в Судже, Курской области. И тот, кого не может упаковать ТЦК, потому что "у него есть другие вещи", на ответственном задании.
Ранее ветеран ВСУ Олег Симороз публично обвинил Алиев во лжи. Футболист рассказал, что служит в 129-м батальоне 112-й бригады территориальной обороны. "Миля", в свою очередь, заявлял, что он не подпадает под мобилизацию.
Есть ли у меня бронь? У меня есть другие вещи. Может ли меня "упаковать" ТЦК? Нет, не могут. Тьфу-тьфу-тьфу.
Добавим, что на зимнюю рыбалку Милевский и Алиев пошли в кроссовках. "Миля" при это одел свою модную куртку от итальянского бренда Moncler. Пользователи обратили внимание на то, что экс-форвард "Динамо" уже очень давно светился в данной куртке и мог бы позволить себе экипировку из более новых коллекций. Горе-рыбаков высмеяли в сети.
Справка: Moncler — всемирно известный итальянский бренд роскошной одежды, в первую очередь известный своими высококачественными пуховиками и одеждой для горнолыжного спорта. Слово Moncler — это аббревиатура названия города Монестье-де-Клермон, расположенного во французских Альпах.
Напомним, конфликт Симороза с Алиевым начался после того, как футболист дал интервью Славе Демину, которому рассказал, где служит в ВСУ. Олег обвинил Александра во лжи, отметив, что тот "тусовался" в добровольческом формировании территориальной общины (ДФТО), которое хоть и подчинено бригаде, но участники этого формирования не имеют официального статуса военнослужащих ВСУ. Позднее бывший хавбек сборной Украины ответил Симорозу. Новый виток конфликта произошел уже в декабре 2025 года.