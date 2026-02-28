Как раскопать свою родословную до "20-го колена", если документов почти нет: интервью с генеалогом

Откровенный разговор с Сергеем Фазульяновым о том, с чего на самом деле нужно начинать поиск своих предков

Немногие знают, что обычный человек может проследить свой род вплоть до XVII, а иногда и до XV века. Но между вами и теми далекими предками сожжены архивы, потерянные метрики, советские переписи, а порой просто пустота.

"Телеграф" поговорил с генеалогом Сергеем Фазульяновым, занимающимся исследованием родословных с 2008 года, и выяснил, где искать предков, почему иногда поиск заходит в тупик и что делать, когда документов просто не существует.

Генеалогическая стена: когда ты знаешь, что дальше что-то есть, но пройти не можешь

Сергей Фазульянов

Первое, что следует понять: большинство людей в поиске рано или поздно упираются в так называемую "генеалогическую стену". Это момент, когда исследование останавливается — либо из-за отсутствия документов, либо из-за отсутствия конкретной информации о человеке.

"Есть стены, которые можно обойти, и есть непробиваемые, — объясняет Фазульянов. — Непробиваемая — это когда документов просто нет физически. Например, первая метрическая книга по какой-то деревне датирована 1748 годом. Раньше ничего не сохранилось — и это уже не обойти".

Но бывает по-другому. Один из его собственных примеров: прапрабабушка его детей родилась в определенном году, есть точная дата, но запись о рождении не найти ни в ее деревне, ни в окрестностях.

Как выглядит генеалогическая ветвь

"Мы знаем ее братьев и сестер. Когда находим записи об их рождении, видим: у нее и у братьев те же родители. Таким образом привязываемся — и идем дальше. А впоследствии в ином случае просто нашли запись о ее рождении в селе за 100 километров. Скорее всего, родители ездили на ярмарку или по другим делам".

По всей Украине такая "стена", по словам генеалога, стоит где-то на рубеже второй половины XVIII века. В это время появляются первые массовые документы — метрические книги, ревизские сказки, подушные переписи. Раньше – почти пустота.

Почему половины архивов Украины просто не существует

Литература по генеалогии. Фото Сергея Фазульянова

Большинство людей даже не догадываются, сколько документов Украина потеряла навсегда. Фазульянов перечисляет: Первая мировая уничтожала целые регионы – Волынь, Галицию, Холмщину. Людей выселяли, а церкви с их метриками горели.

"Там может быть потерян, например, период с 1890 по 1910 год — хоть и казалось бы, это недавно, — говорит он. — Есть большие потери в Полтавском и Днепровском архивах во время Второй мировой войны".

Отдельный рубец – 1942 год. В трех районах Белгородской области (бывшие Курская и Воронежская губернии – этнические украинские территории – Ред. ) советские войска при отступлении сожгли все документы. "У них дыра между документами составляет с 1858 по 1942 год — это железно. Нет ни метрических книг, ничего".

А еще были дела НКВД. Фазульянов рассказывает о собственном прадеде: его арестовали 26 января 1937 года, а дочь родилась 11 февраля. Прабабушка несла младенца в тюрьму в Юзовке, пыталась подсунуть ребенка под ворота — чтобы мужчина хотя бы увидел.

"Я знакомился с делом прадеда в 2011 году. Три здоровенных тома коллективного дела — 47 человек из нашей деревни. Меня больше всего удивило вот что: подписи были страшные. Видно, что человека трясло, что человека пытали. Ты читаешь текст НКВДника — спокойный ровный почерк. А здесь начинаются рывки как кардиограмма, где-то клякса и так далее", — говорит Фазульянов.

Однако эти дела, несмотря на всю боль, являются бесценным источником. В анкете арестованного фиксировали состав семьи: жена, дети, возможно, родители, братья. Иногда несколько поколений сразу.

"Роскошная находка, но заказчикам может не понравиться": какие секреты семей хранят старые документы

Сергей Фазульянов – генеалог

Иногда поиск выводит на вещи, которых заказчик совсем не ожидал. Фазульянов вспоминает несколько таких случаев – и говорит, что "необычные находки" часто оказываются не приятными сюрпризами, а настоящим испытанием для семьи.

"Довольно непростой вопрос — когда предки проходят по делам, связанным с сексуальным насилием. Но из-за существования этого дела в документах сохранился семейный список подозреваемого — два десятка человек из семьи, три-четыре поколения от его деда. Роскошная находка, хотя может не понравиться заказчикам".

Еще один момент, который генеалог помнит до сих пор, — разговор с бывшим директором Донецкого архива где-то в 2011-2012 годах. Он пришел пересмотреть документы Юзовского госпиталя времен оккупации — там были списки больных венерическими болезнями, в частности, сифилисом. Большинство из них оказались русскими коллаборантами, а не немцами.

"Она мне говорит: "Вам же не было бы приятно узнать, что ваш прадед лечился от сифилиса". И отказала в выдаче — без всяких юридических оснований. Тогда это был темный период в работе с архивами: очень многое запрещали, не хотели выздавать. Сейчас бы такое вообще не обсуждалось", — говорит .

22 поколения к началу XV века: как генеалог проследил собственный род сквозь татарские степи и казацкие хутора

Сам Фазульянов исследовал свою родословную до 22 поколений — это начало XV века. Но это исключение даже для специалиста.

По родительской линии его род ведет к казанским татарам. У татар была традиция шеджере — передача родословной от отца к отцу устно. Эти предания фиксировались в литературе, и генеалогу удалось их сопоставить с документами.

"Есть ревизские сказки — первая налоговая перепись 1719 года. Там зафиксирован мой пращур с сыновьями. И есть шеджеры, которые эту семью описывают с начала XVIII и вглубь. Удалось связать несколько разных ветвей, зафиксированных в литературе, — они сходятся на каком-то поколении и идут дальше," — говорит он.

По материнской линии – другая картина. Род вышел из-под Глухова и Ахтырки на Дон и Миус еще в начале XVII века. Один человек переселился, его потомки разошлись двумя ветвями по разным хуторам. Одна пошла через Северский Донец, другая двумя ветвями, на Миус и к Азовскому морю.

" Фамилия одинаковая у всех сохранилась, и они произошли от одного корня. У нас даже есть чат — "Клуб Гаврила Недодая". Нас четверо: две родных сестры и мы — двое кузенов".

С чего начинать, если ты ничего не знаешь о своем роде

На вопрос журналистки, что делать людям, желающим исследовать свою родословную, Фазульянов сказал: идти сначала не в архив, а к живым людям.

"Начинайте с семьи. К родителям, дедам, бабушкам, прадедам — до кого можно дотянуться. Даже дяди, тети, двоюродные бабы и деды. У моей коллеги есть три-четыре поколения живых родственников, которых можно опросить — это круто".

Далее – домашние документы. Выписки, свидетельства, старые фотографии, бумаги. Они могут закрыть "советский" период — примерно с 1950-х годов до сегодняшнего дня.

Для более глубокого погружения есть архивы. Фазульянов говорит, что сейчас доступность документов — максимальная за всю его практику : "Многое уже в онлайне".

ДНК-генеалогия творит чудеса

Еще один инструмент – ДНК-тест. За условные $50 человек получает набор, берет образец, отправляет в лабораторию и видит совпадения с другими протестированными.

"Когда у вас несколько тестов от разных родственников, можно четко сказать — по какой ветке, по какой местности и в каком поколении идет пересечение. ДНК дает стимул для документального поиска. Ты видишь совпадение по идущей из конкретной деревни ветке — и начинаешь "бить" по документам именно там".

Сколько стоит исследовать свою родословную

Что касается стоимости самостоятельного поиска, то он бесплатный, если не учитывать времени. Если заказывать у исследователя, средний бюджет — от $1500-2000 в полгода до десятков тысяч за несколько лет работы. При этом один "этап" – просмотр 10 метрических книг и найденные 50 фактов – может стоить около $550.

На вопрос, что же делать человеку, если у него нет таких денег для исследований, специалист ответил так:

"Для человека условно с минимальной зарплатой всегда есть вариант самостоятельного поиска. Тем более, все есть онлайн или многое уже в онлайне, — говорит Фазульянов. — Если у тебя много инициативы и времени, всегда есть возможность самостоятельного поиска".

Есть и бесплатные сообщества – например, Facebook-группа UA Genealogy с 38 тысячами участников. Там люди делятся находками, подсказывают источники, иногда оказывается, что двое незнакомых людей ищут одну и ту же ветвь. Есть также специализированная литература, которая поможет в поисках.

"Генеалогия — это или на всю жизнь, или волевое решение остановить процесс, — заключает Фазульянов. — Когда начинаешь — без шансов, что остановишься. Это детективная деятельность, которая не нуждается в лицензировании. И иногда находишь страницы из истории нашего народа, которые нигде еще не прописаны".

