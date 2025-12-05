Украина узнала имена потенциальных соперников на ЧМ-2026

Сине-желтые пока еще не вышли на Мундиаль

В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне (США) состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу-2026. Сборная Украины узнала имена потенциальных соперников на Мундиале.

Торжественная церемония жеребьевки состоялась в Вашингтоне

Сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026

В случае удачного отбора Сине-желтые сыграют на Мундиале в квартете F

В случае успешной квалификации на ЧМ-2026 наша команда сыграет в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Об этом сообщает "Телеграф".

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике в июне/июле 2026 года. Расписание матчей и календарь турнира станет известен на дополнительной церемонии 6 декабря.

Результаты жеребьевки финальной стадии чемпионата мира

Группа А — Мексика, Южная Корея, ЮАР, победитель плей-офф D.

Группа B — Канада, Швейцария, Катар, победитель плей-офф А.

Группа C — Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.

Группа D — США, Австралия, Парагвай, победитель плей-офф С.

Группа E — Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао.

Группа F — Нидерланды, Япония, Тунис, победитель плей-офф B (здесь играет Украина).

Группа G — Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия.

Группа H — Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде.

Группа I — Франция, Сенегал, Норвегия, победитель плей-офф 1.

Группа J — Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.

Группа K — Португалия, Колумбия, Узбекистан, победитель плей-офф 2.

Группа L — Англия, Хорватия, Панама, Гана.

Сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля.

Напомним, сборная Украины не сумела добыть прямую путевку на Мундиаль на групповом этапе европейского отбора ЧМ-2026. В первом туре футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4) и завершили отбор победой над исландцами (2:0). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции, Украина вышла в плей-офф отбора.