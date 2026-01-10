"Иди кастрюлю надень": жена футболиста сборной Украины угодила в языковый скандал

Девушка вспылила в комментариях

Анастасия Конопля, жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли, устроила перепалку в сети. Поводом для конфликта стал неоднозначный пост Анастасии об атаке РФ на Львов 9 января.

Девушку раскритиковали и за содержимое публикации и за то, что она была написана на русском языке. Об этом сообщает Obozrevatel.

Накануне Анастасия рассказала, как проснулась от ударной волны. Конопля "обрадовалась" "Орешнику", осознав, что это была не "ядерка".

Я проснулась ночью от ударной волны после орешника. Думаю, спросонья, ну всё. Пип*ц. Ядерка. Последние секунды жизни. Сейчас всё снесёт. Какое счастье было осознать, что это- просто напросто "Орешник". Сюр… Анастасия Конопля

Эта публикация завирусилась в сети. Один из пользователей высмеял Анастасию "переделав" ее слова. Другой раскритиковал ее за использование русского языка. В итоге девушка перешла на украинский, однако вспылила, и послала "мовный фронт надевать кастрюли".

Позднее Анастасия удалила все посты на эту тему, оставив одно сообщение.

Отметим, Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года.

Ефим Конопля с семьей/Фото: instagram.com/iamkotikk

Что такое "Орешник"

"Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности, которая, по данным украинских военных, способна развивать скорость более 12 300 км/ч и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами.

Ракета "Орешник". Инфографика: "Телеграф"

Конопля в сезоне 2025/26 сыграл 19 матчей на клубном уровне и отметился двумя голами и 4 ассистами. Контракт Ефима с Горняками действует дол 30 сентября 2026 года.

