"Иди кастрюлю надень": жена футболиста сборной Украины угодила в языковый скандал
Девушка вспылила в комментариях
Анастасия Конопля, жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли, устроила перепалку в сети. Поводом для конфликта стал неоднозначный пост Анастасии об атаке РФ на Львов 9 января.
Что нужно знать
- РФ атаковала Львов "Орешником"
- Анастасия прокомментировала российскую атаку
- Из-за поста на русском языке начался конфликт
Девушку раскритиковали и за содержимое публикации и за то, что она была написана на русском языке. Об этом сообщает Obozrevatel.
Накануне Анастасия рассказала, как проснулась от ударной волны. Конопля "обрадовалась" "Орешнику", осознав, что это была не "ядерка".
Я проснулась ночью от ударной волны после орешника. Думаю, спросонья, ну всё. Пип*ц. Ядерка. Последние секунды жизни. Сейчас всё снесёт.
Какое счастье было осознать, что это- просто напросто "Орешник".
Сюр…
Эта публикация завирусилась в сети. Один из пользователей высмеял Анастасию "переделав" ее слова. Другой раскритиковал ее за использование русского языка. В итоге девушка перешла на украинский, однако вспылила, и послала "мовный фронт надевать кастрюли".
Позднее Анастасия удалила все посты на эту тему, оставив одно сообщение.
Отметим, Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года.
Что такое "Орешник"
"Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности, которая, по данным украинских военных, способна развивать скорость более 12 300 км/ч и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами.
Конопля в сезоне 2025/26 сыграл 19 матчей на клубном уровне и отметился двумя голами и 4 ассистами. Контракт Ефима с Горняками действует дол 30 сентября 2026 года.
Ранее Конопля поделилась пикантными снимками. Девушка предстала на фото в откровенной ночной рубашке.