Не ниже 35% скидки: какие популярные продукты можно купить в "Сильпо"

Следует поспешить в магазин

Магазин "Сильпо" снова радует своих покупателей выгодными предложениями. В эти выходные сеть супермаркетов предлагает товары разных категорий: от деликатесов до бытовой химии. Их можно купить по хорошей цене.

"Телеграф" исследовал сайт "Сильпо". Мы собрали 10 самых выгодных позиций, на которых можно сэкономить более 50% стоимости.

Что следует положить в корзину со скидкой

Кофе молотый Carte Noire Classique (250 г) — настоящий хит для кофеманов. Старая цена 474 грн сменилась на акционную — 249 грн (скидка -47%). Бумажные полотенца Renova Ultra Power (3-слойные, 2 шт) – незаменимая вещь в быту за полцены. Вместо 254 грн они стоят всего 129 грн (-49%). Семга слабосоленая "Премия" (нарезка, 100 г) — идеально для завтрака или праздничного стола. Цена упала с 214 грн. до 129 грн. (-40%). Диски для стирки Persil Color (13 шт) — эффективная стирка становится доступнее. Новая цена составляет 229 грн. вместо 419 грн. (-45%). Корм для кошек Brit Premium Nature (курица, 800 г) – позаботьтесь о любимце с выгодой. Стоимость снижена с 269 грн. до 164 грн. (-39%). Печенье Bahlsen "Хит" из какао (220 г) — сладкое лакомство по выгодной цене. Старая цена 114 грн, акционная – 54,99 грн (-52%). Снеки Natural Garden нори с кунжутом (5 г) – полезный перекус со скидкой более 50%. Стоят всего 19,99 грн. вместо 44,49 грн. Икра кабачковая "Премия" (450 г) – классический вкус по приятной цене. Вместо 93,49 грн вы заплатите только 49,99 грн (-47%). Батончик Wolnosc с арахисово-марципановой массой – изысканный десерт к кофе. Цена снизилась с 61,49 грн. до 29,99 грн. (-51%). Сырок глазированный "Волошковое поле" (36 г) — приятный бонус для малышей и взрослых. Всего за 10,99 грн. вместо 20,19 грн. (-46%).

Эти предложения позволяют собрать полноценную корзину продуктов и средств для дома, сохранив при этом большую часть семейного бюджета. Акция действует в ближайшие дни, поэтому стоит поспешить в ближайший супермаркет.

