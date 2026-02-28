"Fozzy" обвалил цены на некоторые продукты на 50% и больше: что купить выгодно прямо сейчас

Следует поспешить, пока не распродали

В сети "Fozzy" стартовали акции на популярные продукты и товары для дома. Некоторые позиции подешевели вдвое и больше.

"Телеграф" рассказывает о товарах, которые в этой сети продают со скидками 50% и даже больше.

Мясо и колбаса

Колбаса Гильдер "Салями Королевская" 450г — 189 грн — 99,99 грн (скидка 47%)

Бедро куриное охлажденное (кг) — 219,90 грн — 169 грн (скидка 23%)

Хамон Porxas Serrano 9-11 мес 250г — 399 грн — 229 грн (скидка 43%)

Молочное и сыр

Сыр Holland Маасдам 45% (кг) — 699 грн — 389 грн (скидка 44%)

Готовая еда и бакалея

Вареники Рудь с картофелем и сливками 600г — 109 грн — 44,99 грн (скидка 59%)

Макароны Del Castello Penne rigate 400г — 58,99 грн — 29,99 грн (скидка 49%)

Булка "Fozzy" "Французская" подовая 400г — 39,99 грн — 27,99 грн (скидка 30%)

Овощи и фрукты

Мандарины Муркот (кг) – 73,90 грн – 62,90 грн (скидка 15%)

Товары для дома и авто

Омыватель стекла Europe "Лимон" -22°C 4л — 219 грн — 149 грн (скидка 32%)

Полотенца бумажные Снежная панда Optima XL — 199 грн — 129 грн (скидка 35%)

Для животных

Корм Felix Fantastic с курицей в соусе 85г — 19,69 грн — 14,89 грн (скидка 24%)

