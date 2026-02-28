Скидки более 40%: на каких 5 популярных продуктах можно сэкономить в "Фора"

Скидка на отдельные продукты закончится в ближайшие дни

В "Форе" продолжаются акции, которые могут существенно уменьшить чек на кассе. Сразу несколько популярных продуктов продаются со скидками более 40%.

Цены упали почти вдвое, а некоторые акции будут действовать только несколько дней. Список из 5 продуктов составил "Телеграф".

Товары со скидками:

Минеральная вода "Трускавецкая" сильногазированная, 1,5 л — 13,90 грн вместо 23,50 грн (экономия 9,60 грн, -41%);

Рис Родные традиции длиннозернистый пропаренный, 1 кг – 39,90 грн вместо 68,90 грн (экономия 29,00 грн, -42%);

Шоколад черный Roshen Special 56%, 85 г – 44,90 грн вместо 79,90 грн (экономия 35,00 грн, -44%);

Сыр Bayernland Моцарелла в рассоле 45%, 100 г – 42,90 грн вместо 69,90 грн (экономия 27,00 грн, -39%);

Сыр Premialle Фета 45%, 160 г – 36,90 грн вместо 70,50 грн (экономия 33,60 грн, -48%). Здесь скидка будет действовать до 1 марта.

Скидки на товары у "Фора". Фото: Телеграф

