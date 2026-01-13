Українська Елізабет Тейлор: як у молодості виглядала Ірина Дерюгіна (фото)

Гімнастка мала неймовірну красу

Президентка Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна дала відверте інтерв’ю. Багаторазова чемпіонка світу зізналася, що не почувала себе красунею в молодості.

Що потрібно знати

11 січня Дерюгіній виповнилося 68 років

Ірина зізналася, що ніколи не розуміла своєї краси

Ексгімнастка чудово виглядає у свої 68 років

Відповідні слова Дерюгіної наводить YouTube-канал "Дмитро Гордон". Ірина наголосила, що не розуміла своєї краси в молодості, хоча журналіст і блогер Дмитро Гордон назвав її "еталоном краси" у ту епоху.

Розуміла, що гарна? Ні. По-перше, я на це ніколи не звертала уваги. Ну, говоритимемо, коли закінчила, так, мені багато хто казав: "Тобі треба користуватися своїми можливостями". Я не зовсім розуміла, якими можливостями слід користуватися. Ірина Дерюгіна

У коментарях до інтерв’ю користувачі відзначили красу Дерюгіної. Деякі відзначили схожість колишньої гімнастки з "королевою Голлівуду" Елізабет Тейлор.

Елізабет Тейлор/Фото: Getty Images

Як у молодості виглядала Ірина Дерюгіна

Ірина Дерюгіна з матір’ю Альбіною/Фото: instagram.com/deriuginaschool.ua

Ірина Дерюгіна/Фото: ukraine-rg.com.ua

Ірина Дерюгіна/Фото: ukraine-rg.com.ua

Ірина Дерюгіна/Фото: ukraine-rg.com.ua

Ірина Дерюгіна/Фото: ukraine-rg.com.ua

Ірина Дерюгіна/Фото: instagram.com/irina.deriugina

Ірина Дерюгіна/Фото: instagram.com/irina.deriugina

Ірина Дерюгіна/Фото: instagram.com/irina.deriugina

Ірина Дерюгіна/Фото: ua.tribuna.com

Ірина Дерюгіна/Фото:ua.tribuna.com

Ірина Дерюгіна та Олег Блохін з дочкою/Фото:ua.tribuna.com

Весілля Ірині Дерюгіної та Олега Блохіна/Фото:ua.tribuna.com

Ірина Дерюгіна/Фото:ua.tribuna.com

Як виглядає Ірина Дерюгіна зараз

Дмитро Гордон та Ірина Дерюгіна/Фото: Screenshot

Ірина Дерюгіна з командою/Фото: instagram.com/irina.deriugina

Ірина Дерюгіна з дочкою Іриною та гімнасткою збірної України Таїсією Онофрійчук/Фото: instagram.com/irina.deriugina

Виступ Дерюгіної у Києві

Раніше Дерюгіна заявила, що президент Російської Федерації Володимир Путін познайомився з олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики Аліною Кабаєвою завдяки Ірині Вінер. Вінер раніше очолювала художню гімнастику в Росії, доки її з посади не прибрала Кабаєва.