Українська Елізабет Тейлор: як у молодості виглядала Ірина Дерюгіна (фото)
Гімнастка мала неймовірну красу
Президентка Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна дала відверте інтерв’ю. Багаторазова чемпіонка світу зізналася, що не почувала себе красунею в молодості.
Що потрібно знати
- 11 січня Дерюгіній виповнилося 68 років
- Ірина зізналася, що ніколи не розуміла своєї краси
- Ексгімнастка чудово виглядає у свої 68 років
Відповідні слова Дерюгіної наводить YouTube-канал "Дмитро Гордон". Ірина наголосила, що не розуміла своєї краси в молодості, хоча журналіст і блогер Дмитро Гордон назвав її "еталоном краси" у ту епоху.
Розуміла, що гарна? Ні. По-перше, я на це ніколи не звертала уваги. Ну, говоритимемо, коли закінчила, так, мені багато хто казав: "Тобі треба користуватися своїми можливостями". Я не зовсім розуміла, якими можливостями слід користуватися.
У коментарях до інтерв’ю користувачі відзначили красу Дерюгіної. Деякі відзначили схожість колишньої гімнастки з "королевою Голлівуду" Елізабет Тейлор.
Як у молодості виглядала Ірина Дерюгіна
Як виглядає Ірина Дерюгіна зараз
Раніше Дерюгіна заявила, що президент Російської Федерації Володимир Путін познайомився з олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики Аліною Кабаєвою завдяки Ірині Вінер. Вінер раніше очолювала художню гімнастику в Росії, доки її з посади не прибрала Кабаєва.