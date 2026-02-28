Атака на Иран может обнажить украинское ПВО: эксперт предупредил о последствиях

Боевые действия на другом конце света могут оставить Украину без ракет для ПВО

Сегодняшняя атака США на Иран может оставить украинскую противовоздушную оборону без ракет. Причем это может произойти очень скоро, потому что запасы и так критически малы.

"Телеграф" поговорил с политическим экспертом и политтехнологом Алексеем Голобуцким и выяснил, какие выводы из этого может сделать Россия и что нужно делать Украине уже сейчас.

Что нужно знать:

Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану

Последствия могут повлиять на безопасность Украины

Очень скоро может возникнуть вопрос ракет для систем ПВО

Ракет становится меньше – и не только у нас

Financial Times пишет, что США и Израиль уже потратили значительную часть зенитных ракет во время предварительных ударов. Иран ответил, и нагрузка на и без того истощенные запасы выросла еще больше.

Пополнить их скоро не получится: производственные мощности не рассчитаны на такой темп использования. Для Украины это означает конкретную ситуацию: меньше ракет у Запада — меньше шансов получить их для собственной защиты.

Трамп делает вещи, которые не озвучивают вслух — и это уже чувствует Украина

Голобуцкий говорит прямо: есть предел давления на Россию, которую Вашингтон для себя определил, и она не всегда совпадает с тем, что нужно Украине.

"Своего оружия нет, собственного производства критически не хватает, разведданные — американские. Это не новая проблема, но новая ситуация с Ираном делает его еще более острой", — отметил Голобуцкий.

Алексей Голобуцкий

Эксперт подчеркивает, что эта война на Ближнем Востоке была предсказуема. Аналитики — и украинские, и европейские — должны это понимать еще месяц-два назад.

"Эта война уже была очевидна где-то месяц назад, и военные аналитики должны были это понимать, искать новые пути, где нам взять ракеты. Должны были бы разработать стратегию накопления этих ракет, сотрудничать с другими поставщиками — вот японцы якобы уже находятся в таком состоянии, у них есть заводы по производству ракет. И в принципе, там только от того, будет ли Америка не против, они готовы продавать нам ракеты", – объясняет он.

Японский вариант – это не фантастика. Токио постепенно снимает ограничения на экспорт оружия, и переговоры по поставкам уже, по некоторым данным, ведутся. Но это процесс не в неделю.

Если американская операция против Ирана затянется, ресурсы растянутся — Россия получит сигнал, что Запад перегружен и не может полноценно помогать Украине одновременно на двух направлениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Иран ударил по нескольким странам в ответ на атаку США и Израиля. Под атакой находились американские базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.